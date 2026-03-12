창간 80주년 경향신문

70대 피아노 듀오 라베크 자매, 다음달 LG아트센터서 공연

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

피아노 듀오의 판도를 바꿔놓았다는 평가를 받는 프랑스의 70대 자매 피아니스트 카티아&마리엘 라베크가 다음달 26일 LG아트센터 서울 무대에 오른다.

이번 공연에서 이들은 현대음악의 거장 필립 글래스가 두 자매를 위해 편곡, 헌정한 '장 콕토 3부작-오르페, 미녀와 야수, 앙팡테리블'을 선보인다.

이 작품은 장 콕토의 영화를 바탕으로 필립 글래스가 작곡한 세 편의 오페라를 두 대의 피아노 버전으로 재구성한 것이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

70대 피아노 듀오 라베크 자매, 다음달 LG아트센터서 공연

입력 2026.03.12 16:20

라베크 자매 피아노 듀오 콘서트. LG아트세터 제공

라베크 자매 피아노 듀오 콘서트. LG아트세터 제공

피아노 듀오의 판도를 바꿔놓았다는 평가를 받는 프랑스의 70대 자매 피아니스트 카티아&마리엘 라베크가 다음달 26일 LG아트센터 서울 무대에 오른다. 2008년 이후 18년만에 선보이는 단독 내한 리사이틀이다.

촉망받는 솔로 피아니스트로서의 길을 뒤로하고 1968년 ‘피아노 듀오’라는 길을 개척하기 시작한 이들 자매는 1981년 거슈윈의 ‘랩소디 인 블루’를 두 대의 피아노 버전 음반으로 발표해 클래식 음반 사상 이례적인 ‘골드 디스크’(50만장 이상 판매고)를 기록했다. 2016년 이들이 나섰던 쇤브룬 궁전 여름밤 콘서트에는 10만여명의 관객이 운집하기도 했다. 사이먼 래틀, 구스타보 두다멜 등 유명 지휘자들과 호흡을 맞추는 한편 마돈나, 라디오헤드, 더 내셔널 등 대중음악 아티스트들과도 경계없는 협업을 이어가며 음악적 스펙트럼을 확장해 왔다. 조향사 프란시스 커정과 기획한 클래식 무대도 화제가 됐다.

이번 공연에서 이들은 현대음악의 거장 필립 글래스가 두 자매를 위해 편곡, 헌정한 ‘장 콕토 3부작-오르페, 미녀와 야수, 앙팡테리블’을 선보인다. 이 작품은 장 콕토의 영화를 바탕으로 필립 글래스가 작곡한 세 편의 오페라를 두 대의 피아노 버전으로 재구성한 것이다. 거대한 샹들리에 아래에서 두 대의 피아노를 놓고 펼치는 무대 연출도 볼거리다. 시네마틱 퍼포먼스의 선구자로 꼽히는 시릴 테스트가 시각적으로 구현했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글