IT 메카가 된 서울 서남권에 문 연 뉴미디어 특화 공공 미술관

경향신문

의류 제조업 중심의 구로공단은 어느덧 정보기술·인공지능 기업이 들어선 구로·가산디지털단지로 바뀌었다.

시간의 흐름에 따라 최신 기술의 장으로 변화해 간 서울 서남권에 뉴미디어 예술에 특화된 공공 미술관이 문을 열었다.

이날 열린 개관 기자간담회에서 박나운 서서울미술관장은 "미술관 이름을 지을 때 서울시립 사진미술관처럼 '뉴미디어 특화' 여부를 표출할지 고민했다"며 "서남권이 현재는 국내에서 IT 업체가 가장 많이 밀집한 지역이다. '서서울'이라는 이름에 지역성이 반영된 것"이라고 설명했다.

IT 메카가 된 서울 서남권에 문 연 뉴미디어 특화 공공 미술관

입력 2026.03.12 16:37

수정 2026.03.12 17:01

  • 윤승민 기자

12일 서울 금천구 독산동에 개관한 서울시립 서서울미술관 전경. 윤승민 기자

12일 서울 금천구 독산동에 개관한 서울시립 서서울미술관 전경. 윤승민 기자

의류 제조업 중심의 구로공단은 어느덧 정보기술(IT)·인공지능(AI) 기업이 들어선 구로·가산디지털단지로 바뀌었다. 시간의 흐름에 따라 최신 기술의 장으로 변화해 간 서울 서남권에 뉴미디어 예술에 특화된 공공 미술관이 문을 열었다.

서울시립 서서울미술관은 12일 서울 금천구 독산동에 연면적 7186㎡ 규모로 공식 개관했다. 지하 2층·지상 1층인 서서울미술관은 2015년 건립 준비를 시작한 이래 10년여 만에 시민들에게 개방됐다. 서울시립미술관의 7번째 분관으로, 서서울미술관이 들어서면서 서울시립미술관이 세우려 한 본·분관 네트워크 체계가 완성됐다. 서울 서남권의 첫 공립미술관이자, 뉴미디어에 특화된 서울시 첫 공공미술관이기도 하다. 다수의 건축상을 받은 건축가 김찬중이 설계한 미술관은 가까운 금나래중앙공원과 경계를 최소화해 시민이 쉽게 미술관을 방문하고 뉴미디어 작품을 감상할 수 있도록 세워졌다.

서울시립 서서울미술관 개관일인 12일 공개된 세마 퍼포먼스 ‘호흡 ’ 중 그레이코드·지인의 ‘공기의 관하여’ 한 장면. 윤승민 기자

서울시립 서서울미술관 개관일인 12일 공개된 세마 퍼포먼스 ‘호흡 ’ 중 그레이코드·지인의 ‘공기의 관하여’ 한 장면. 윤승민 기자

이날 열린 개관 기자간담회에서 박나운 서서울미술관장은 “미술관 이름을 지을 때 서울시립 사진미술관처럼 ‘뉴미디어 특화’ 여부를 표출할지 고민했다”며 “서남권이 현재는 국내에서 IT 업체가 가장 많이 밀집한 지역이다. ‘서서울’이라는 이름에 지역성이 반영된 것”이라고 설명했다. 서울 서남권에는 산업화 시기 공단 및 배후 주거지라는 이미지가 남아 있고, 문화 시설도 서울 다른 지역에 비해 부족했다. 하지만 최신 기술을 바탕으로 한 중견·벤처기업이 몰린 지금의 서서울은 뉴미디어 예술의 장이 되기에 충분하다는 게 미술관의 설명이다.

미술관의 개관과 함께 개관특별전인 세마(SeMA·서울시립미술관 영문 약칭) 퍼포먼스 ‘호흡’과 건립기록전 ‘우리의 시간은 여기서부터’가 동시에 개막했다. ‘호흡’은 작가 27팀이 전자 음악, 영상과 빛, 몸짓 등 다양한 매체를 활용해 다음달 12일까지 각자의 퍼포먼스를 총 70여회의 미술관 곳곳에서 진행하는 식으로 열린다. 미술관은 세마 퍼포먼스를 매년 개최할 계획이다.

서울시립 서서울미술관 건립기록전 ‘우리의 시간은 여기서부터’ 중 김태동의 ‘서서울미술관 건립 아카이브 프로젝트 2024-2026’. 서서울미술관 제공

서울시립 서서울미술관 건립기록전 ‘우리의 시간은 여기서부터’ 중 김태동의 ‘서서울미술관 건립 아카이브 프로젝트 2024-2026’. 서서울미술관 제공

‘우리의 시간은 여기서부터’는 미술관 건립 과정이 담긴 사진, 건립 과정의 서사를 증강현실(AR) 등 뉴미디어로 표현한 작품을 미술관 전시실과 로비, 잔디마당 등 틈새에 선보인다. 7월12일까지 열린다. 잔디마당에서는 작가 얄루가 모션캡처, 생성형 AI 등 다양한 기술로 만든 10분 길이 영상 작품 ‘신인호 랜딩’(2026)이 팔각형 구도의 LED 패널에 오는 6월7일까지 상영된다.

오는 5월14일에는 뉴미디어 소장품전 ‘서서울의 투명한 |청소년| 기계’가 개막한다. 미술관은 3년여에 걸쳐 뉴미디어 소장품을 72점 소장했고, 개관 후 첫 소장품전에 이 중 10여점을 최초공개할 예정이다. 청소년은 어느 세대보다 기술을 더 빨리 습득하지만, 청소년이 뉴미디어 예술을 접할 공간이 충분하지 못하다는 점을 해소하는 게 미술관의 목표이기도 하다. 전시에는 청소년이 함께 참여할 수 있는 ‘유스 스튜디오’도 함께 운영될 예정이다. 서서울미술관은 이르면 2029년부터 청소년미디어비엔날레를 시범개최한다고도 밝혔다.

