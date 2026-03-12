출범 5개월만 첫발 뗀 방미심위, 오늘 위원장 선출…노조 “김우석 위원 사퇴하라” 촉구

방송미디어통신심의위원회(방미심위)가 출범 5개월 만에 9인체제 구성을 완료하고 제 기능을 할 수 있게 됐다. 류희림 전 위원장 체제에서 의결된 법정제재 취소소송 30건은 모두 법원에서 패소했다.

방미심위는 12일 상근직인 위원장과 부위원장 및 상임위원 3인을 호선으로 선출하기 위해 위원 9인이 참석한 첫 전체회의를 열었다. 위원 전원이 모여 열린 전체회의는 지난해 4월 이후 약 1년 만이다.

방미심위는 최근 9인 위원 구성이 모두 마무리되면서 지난해 10월1일 설립 이후 5개월 만에 완전체로 출범하게 됐다. 방미심위는 대통령 추천 3명, 국회의장 추천 3명, 국회 과학기술정보방송통신위원회 추천 3명 등 총 9명의 위원으로 구성된다. 관행상 여야 6대 3 구도로 꾸려진다.

앞서 이 대통령은 고광헌 전 서울신문 사장, 김준현 법무법인 우리로 변호사, 조승호 전 YTN 보도혁신본부장을 위촉했다. 국회의장 몫으로는 김민정 한국외대 미디어커뮤니케이션학부 교수와 최선영 연세대 커뮤니케이션대학원 객원교수가, 국회 과방위 몫으로 홍미애 전 세종시청자미디어센터장, 구종상 동서대 특임교수, 김일곤 전 경남MBC 사장이 위촉됐다. 이들의 임기는 2026년 3월11일부터 2029년 3월10일까지 3년이다. 그리고 마지막으로 우원식 국회의장이 국민의힘과 협의해 추천한 김우석 위원이 지난 10일 대통령 재가를 받으면서 9인 체제가 완성됐다.

방미심위는 처리해야 할 현안들이 쌓여있다. 지금까지 적체된 심의 안건은 전날 기준 약 20만7000건에 달한다. 오는 6월3일 실시되는 지방선거 선거방송심의위원회는 원래 2월2일이 법정 구성 시한이었으나, 관련 논의는 시작도 하지 못했다. 앞으로 방미심위는 선방위 구성에 서두를 것으로 보인다.

언론계 안팎에서는 김우석 위원 합류에 대한 반발이 나온다. 언론노조는 이날 기자회견을 열고 “김우석은 심의 기구를 정파적 진지로 전락시킨 노골적인 정치꾼”이라며 “윤 정권의 비판 언론을 겨냥한 ‘입틀막 심의’의 주동자이고, 방심위의 민주적 절차를 파괴한 주범”이라고 했다. 그러면서 “더 이상 위원회를 욕보이지 말고 당장 사퇴하라”고 촉구했다.

김 위원은 류 전 위원장과 함께 뉴스타파의 ‘김만배 녹취록’을 인용 보도한 방송사에 과징금을 부과하는 등 정부 비판 보도에 중징계를 주도했던 인물로 꼽힌다. 전날 법원에서 MBC의 ‘바이든-날리면’ 과징금 취소 판결까지 나오면서 류 전 위원장 체제에서 의결된 법정제재 취소소송 30건은 모두 패소했다. 언론노조 방미심위지부는 “‘30전 30패’ 입틀막 심의의 행동대장 김우석 위원에게 책임을 묻지 않을 수 없다”고 했다.