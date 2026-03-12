창간 80주년 경향신문

[속보] 민주당 “김어준 겸공 ‘공소취소 거래설’ 제기 장인수씨 고발”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 국민소통위원회가 12일 방송인 김어준씨 유튜브 방송에서 이재명 대통령 사건 공소취소와 검찰개혁안 거래설을 제기한 MBC출신 장인수씨를 고발한다고 밝혔다.

김 의원은 "오늘 정청래 민주당 대표가 공소 취소 거래설에 대해 강력 대응 방침을 밝힌 데 따른 것"이라며 "해당 발언은 대통령과 정부의 명예를 훼손하는 허위 주장"이라고 말했다.

앞서 장씨는 지난 10일 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 "이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 다수의 고위 검사들에게 '내 말이 곧 대통령 뜻이다' '나는 대통령이 시킨 것만 한다'면서 ' 공소 취소해줘라'라는 메시지를 전달했다"며 "검찰은 '이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나' 생각할 것"이라고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] 민주당 “김어준 겸공 ‘공소취소 거래설’ 제기 장인수씨 고발”

입력 2026.03.12 17:08

수정 2026.03.12 17:50

펼치기/접기
  • 박하얀 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 방송에 지난 10일 출연한 MBC 기자 출신 장인수씨(왼쪽)와 김어준씨. <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 방송 갈무리

유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 방송에 지난 10일 출연한 MBC 기자 출신 장인수씨(왼쪽)와 김어준씨. <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 방송 갈무리

더불어민주당 국민소통위원회가 12일 방송인 김어준씨 유튜브 방송에서 이재명 대통령 사건 공소취소와 검찰개혁안 거래설을 제기한 MBC 기자 출신 장인수씨를 고발한다고 밝혔다. 방송 진행자인 김씨와 해당 유튜브 채널은 고발 대상에서 제외됐다.

민주당 국민소통위원장인 김현 의원과 허위조작 정보 대응 특별위원회 부위원장인 김동아 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “장인수씨를 서울경찰청에 정보통신망법 제70조 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발할 예정”이라고 말했다.

김현 의원은 “정청래 민주당 대표가 오늘 공소취소 거래설에 대해 강력 대응 방침을 밝힌 데 따른 것”이라며 “해당 발언은 대통령과 정부의 명예를 훼손하는 허위 주장”이라고 말했다. 그러면서 “민주당은 앞으로 허위사실이 확인되는 경우 지위고하를 막론하고 엄중하게 대응할 것”이라고 했다.

민주당 국민소통위는 허위사실 적시 명예훼손 대상이 정성호 법무부 장관이라고 주장했다. 김현 의원은 “음모설 당사자가 사실이 아니라고 밝혀 (대상이) 특정됐다고 봤다”고 말했다. 정 장관이 고발에 동의했는지에 대해선 “아니다. 당이 결정한 것”이라고 답했다. 김동아 의원은 “정 장관 개인에 대한 사적 명예훼손을 넘어서, 발언 취지가 이재명 정부 자체를 흔드는 것이고, 정부·여당에까지 여파가 있는 발언이라 (당이) 단호히 대응하는 방안으로 고발을 진행했다”고 말했다.

김현 의원은 김씨와 그가 진행하는 유튜브 채널에 대해선 고발 등 조치를 취하지 않는 이유에 대해 “법적으로 검토했는데 해당되지 않는다”고 말했다. 김동아 의원은 “TV조선 (방송에) 나온 출연자가 허위사실을 이야기했다고 TV조선 대표이사를 고발하진 않는다”며 “그런 관점에서 이해해주시면 좋을 듯하다”고 했다.

앞서 장씨는 지난 10일 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “이 대통령의 최측근인 정부 고위 관계자가 최근 다수의 고위 검사들에게 ‘내 말이 곧 대통령 뜻이다’ ‘나는 대통령이 시킨 것만 한다’면서 ‘(이 대통령 사건) 공소취소해줘라’라는 메시지를 전달했다”며 “검찰은 ‘이재명 정부가 우리랑 거래하고 싶어 하는구나’ 생각할 것”이라고 주장했다. 이 대통령 측이 검찰개혁 입법과 공소취소 문제를 놓고 검찰과 거래를 시도했다는 취지다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글