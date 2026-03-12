창간 80주년 경향신문

민주당 경북도당 “폭언·무단침입 김하수 청도군수···국힘 공천 신청 철회해야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 경북도당은 폭언 논란에 이어 요양원장 자택 무단침입 의혹까지 불거진 김하수 청도군수를 향해 국민의힘 공천 신청을 철회하라고 촉구했다.

민주당 경북도당은 12일 논평을 내고 "폭언과 여성 혐오 발언에 이어 무단침입까지 저지른 김 군수가 재선을 위해 국민의힘 공천을 신청한 것은 군민을 기만하는 행위"라며 이같이 밝혔다.

앞서 김 군수는 지난 1월 관내 한 요양원장 강모씨에게 전화를 걸어 요양원 사무국장 전모씨를 두고 욕설과 폭언, 협박을 했다는 사실이 알려져 논란이 됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

민주당 경북도당 “폭언·무단침입 김하수 청도군수···국힘 공천 신청 철회해야”

입력 2026.03.12 17:33

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김하수 청도군수. 청도군 제공

김하수 청도군수. 청도군 제공

더불어민주당 경북도당은 폭언 논란에 이어 요양원장 자택 무단침입 의혹까지 불거진 김하수 청도군수를 향해 국민의힘 공천 신청을 철회하라고 촉구했다.

민주당 경북도당은 12일 논평을 내고 “폭언과 여성 혐오 발언에 이어 무단침입까지 저지른 김 군수가 재선을 위해 국민의힘 공천을 신청한 것은 군민을 기만하는 행위”라며 이같이 밝혔다.

앞서 김 군수는 지난 1월 관내 한 요양원장 강모씨에게 전화를 걸어 요양원 사무국장 전모씨를 두고 욕설과 폭언, 협박을 했다는 사실이 알려져 논란이 됐다.

민주당 경북도당은 “군민을 누구보다 섬기고 보호해야 할 군수가 여성 사무국장을 향해 ‘죽여버린다’, ‘미친 X’, ‘개같은 X’ 등 입에 담기 힘든 폭언과 여성 혐오 발언을 했다”며 “이 같은 사실로 지난 8일 ‘3·8 세계 여성의 날’ 기념 대구경북여성대회에서 ‘성평등 걸림돌상’에 선정되기도 했다”고 지적했다.

김 군수는 최근 자신의 폭언과 관련한 제보를 막기 위해 강씨 자택에 무단으로 침입한 혐의(주거침입, 협박 등)로 입건된 것으로 알려지면서 논란이 커지고 있다.

당시 김 군수가 집 안으로 들어와 강씨의 팔을 잡고 소리를 지르자 집 안에 있던 아이들이 놀라 아내가 아이들을 데리고 방으로 피하는 상황이 벌어진 것으로 전해졌다. 강씨의 아들들은 중증 지적장애와 공황장애 치료를 받는 것으로 알려졌다.

민주당 경북도당은 “수차례 공무원과 군민에게 폭언을 일삼아 온 김 군수가 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 국민의힘 공천을 신청했다”며 “국민의힘은 후보자 자격 심사를 강화해 비위와 일탈로 물의를 빚은 정치인을 철저히 가려내야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “여성이라는 이유로 비하하고 폭언과 막말, 무단침입까지 저지른 김 군수의 공천 신청을 즉각 철회해야 한다”고 덧붙였다.

[단독]“그X 미친X 아니야” 폭언 청도군수, 녹취 폭로한 주민 집 무단침입·난동

관내 요양원 직원에게 폭언을 해 물의를 빚은 김하수 경북 청도군수가 주택 무단침입 및 협박 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 김 군수가 무단침입한 곳은 자신의 폭언 녹취를 공개한 요양원 원장 자택이다. 11일 경북 청도경찰서에 따르면 경찰은 김 군수를 주거침입과 협박 등의 혐의로 입건해 수사 중이다. 김 군수는 지난 4일 경찰에 출석해 조사를 받은 것으...

https://www.khan.co.kr/article/202603111438001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글