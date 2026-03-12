민주당 경북도당 “폭언·무단침입 김하수 청도군수···국힘 공천 신청 철회해야”

더불어민주당 경북도당은 폭언 논란에 이어 요양원장 자택 무단침입 의혹까지 불거진 김하수 청도군수를 향해 국민의힘 공천 신청을 철회하라고 촉구했다.

민주당 경북도당은 12일 논평을 내고 “폭언과 여성 혐오 발언에 이어 무단침입까지 저지른 김 군수가 재선을 위해 국민의힘 공천을 신청한 것은 군민을 기만하는 행위”라며 이같이 밝혔다.

앞서 김 군수는 지난 1월 관내 한 요양원장 강모씨에게 전화를 걸어 요양원 사무국장 전모씨를 두고 욕설과 폭언, 협박을 했다는 사실이 알려져 논란이 됐다.

민주당 경북도당은 “군민을 누구보다 섬기고 보호해야 할 군수가 여성 사무국장을 향해 ‘죽여버린다’, ‘미친 X’, ‘개같은 X’ 등 입에 담기 힘든 폭언과 여성 혐오 발언을 했다”며 “이 같은 사실로 지난 8일 ‘3·8 세계 여성의 날’ 기념 대구경북여성대회에서 ‘성평등 걸림돌상’에 선정되기도 했다”고 지적했다.

김 군수는 최근 자신의 폭언과 관련한 제보를 막기 위해 강씨 자택에 무단으로 침입한 혐의(주거침입, 협박 등)로 입건된 것으로 알려지면서 논란이 커지고 있다.

당시 김 군수가 집 안으로 들어와 강씨의 팔을 잡고 소리를 지르자 집 안에 있던 아이들이 놀라 아내가 아이들을 데리고 방으로 피하는 상황이 벌어진 것으로 전해졌다. 강씨의 아들들은 중증 지적장애와 공황장애 치료를 받는 것으로 알려졌다.

민주당 경북도당은 “수차례 공무원과 군민에게 폭언을 일삼아 온 김 군수가 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 국민의힘 공천을 신청했다”며 “국민의힘은 후보자 자격 심사를 강화해 비위와 일탈로 물의를 빚은 정치인을 철저히 가려내야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “여성이라는 이유로 비하하고 폭언과 막말, 무단침입까지 저지른 김 군수의 공천 신청을 즉각 철회해야 한다”고 덧붙였다.