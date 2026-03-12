창간 80주년 경향신문

[속보]오세훈 “후보 등록 오늘 못해, 장동혁 대신 새 선대위원장 모셔야”

경향신문

본문 요약

오세훈 서울시장이 12일 국민의힘 서울시장 경선 후보로 등록하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

오 시장은 "노선 전환과 아울러 실감할 수 있는 인적 변화가 필요하고 이른바 혁신 선대위 조기 출범이 핵심"이라고 말했다.

그러면서 오 시장은 국민의힘 서울시장 후보로 지방선거에 출마하겠다는 점을 명확히 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보]오세훈 “후보 등록 오늘 못해, 장동혁 대신 새 선대위원장 모셔야”

입력 2026.03.12 18:10

수정 2026.03.12 19:24

  • 김은성 기자

  김은성 기자

“당권파 인사 조처·혁신선대위 요구”

“선거 반드시 참여, 무소속 출마 안해”

오세훈 서울시장이 12일 서울 중구 프라자호텔에서 열린 2026 하이서울기업지원 사업설명회에서 특강을 하고있다. 2026.3.12 이준헌 기자

오세훈 서울시장이 12일 서울 중구 프라자호텔에서 열린 2026 하이서울기업지원 사업설명회에서 특강을 하고있다. 2026.3.12 이준헌 기자

오세훈 서울시장이 12일 국민의힘 6·3 지방선거 공천 신청 접수에 등록하지 않겠다는 입장을 밝혔다. 장동혁 국민의힘 대표로는 선거에서 이길 수 없다며 새 인물로 구성된 혁신 선거대책위원회의 조기 출범도 촉구했다.

오 시장은 이날 오후 서울 중구 더 플라자호텔에서 열린 ‘2026 하이서울기업 사업 설명회’에서 강연을 한 뒤 기자들과 만나 “송구스럽게도 오늘 선거 참여 경선 공천 등록을 하지 못한다”고 말했다.

오 시장은 “지금까지 당의 노선 변화를 보면 (당이) 지난 9일 채택한 ‘절윤 결의문’이 실행 단계에 들어가는 조짐이 전혀 발견되지 않았다”며 “오늘 아침 장동혁 대표가 윤리위원회 (추가 징계) 활동 진도를 나가지 않는 방향으로 정리했는데, 그 정도로는 노선 전환에 해당한다고 보기 어렵다”고 비판했다.

오 시장은 인적 쇄신과 혁신 선거대책위원회 출범이 필요하다는 점을 이날 당 지도부에 전달했다고 했다. 그는 “노선 전환을 실현할 수 있는 인적 변화가 필요하다는 말씀과 혁신 선대위를 조기에 출범시키는 것이 가장 좋은 해법이 될 수 있다고 전했다”며 “그런 변화가 전혀 이뤄지지 않은 상태에서 (후보) 등록을 하는 것은 자제할 수밖에 없었다고 판단했다”고 말했다.

오 시장은 구체적으로 당 지도부 내 ‘윤어게인 인사’를 내보내야 한다고 제안했다. 오 시장은 “기존 노선에 집착을 갖고 있는 구성원들이 있다”며 “그런 상징적인 인사를 두세 명이라도 조처를 하는 모습이 국민에게 전달될 때 비로소 수도권 선거를 치를 수 있는 최소한의 분위기가 만들어진다”고 강조했다.

향후 구성될 혁신 선대위에는 장동혁 국민의힘 대표가 빠지고 새로운 인물을 내세워야 한다고 했다. 오 시장은 “이른 시일 내 혁신 선대위가 출범하면 노선 변화를 담은 결의문이 국민에게 실천되기 시작했다는 변화로 받아들여질 수 있다”며 “결의문에서 채택된 노선을 충실하게 이행할 수 있는 스펙의 새로운 선대위원장을 모시면 국민적 오해가 불식될 수 있다”고 주장했다. 그러면서 “새로 모시는 선대위원장을 당의 브랜드로, 당의 얼굴로 선거를 치른다면 수도권 선거는 치러볼 만하지 않겠느냐”고 했다.

오 시장은 국민의힘 서울시장 후보로 지방 선거에 출마하겠다는 점을 분명히 했다. 오 시장은 “일각에선 이번 선거에 불참하는 것 아니냐는 억측이 있는데, 참여하겠다는 것을 강조한다”며 “(무소속 출마에 대해선) 생각해 본 적이 없다”고 밝혔다.

오 시장은 “당 지도부에게 기왕 하루 이틀 연기해 주신 것 조금만 기간을 여유 있게 주시면 그때는 정말 한 명의 후보자로서 등록하고 열심히 뛰겠다고 말씀을 드렸다”고 했다.

앞서 오 시장은 국민의힘 노선 변화를 요구하며 6·3 지방선거 공천 신청 마감일인 지난 8일 후보 등록을 하지 않았다. 이에 국민의힘은 이튿날 절윤 결의문을 채택한 후 이날 서울과 충남 지역에 대해 추가 신청을 받았다.

