대한항공, 기내식 사업 다시 시작…대한항공씨앤디서비스 자회사 전환

대한항공이 자사 기내식 공급과 기내면세품 판매 사업을 담당하는 대한항공씨앤디서비스(씨앤디서비스) 지분 전량을 국내 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)로부터 인수한다고 12일 공시했다.

대한항공은 이날 오후 서울 중구 대한항공 서소문 빌딩에서 이사회를 열고 이 같은 내용을 결의했다.

이에 따라 대한항공은 한앤코가 보유한 씨앤디서비스 지분 80%를 전량 인수하는 계약을 체결했다. 취득 주식 수는 501만343주로 최종 인수 금액은 7500억원이다.

거래가 종결되면 대한항공은 씨앤디서비스 지분을 100% 보유하게 된다.

씨앤디서비스는 대한항공이 지난 2020년 12월 매각한 이래 약 5년여만에 다시 대한항공 자회사로 편입된다.

이번 대한항공의 씨앤디서비스 지분 확보는 통합 항공사 출범 이후 기내식 공급 안정성을 확보하고 서비스 경쟁력을 강화하기 위한 것이라고 대한항공은 설명했다. 기내면세품 판매도 고객 만족도를 높일 수 있는 신규 서비스를 지속 추진한다는 계획이다.

앞서 대한항공은 코로나팬데믹 당시 긴급 유동성 확보 차원에서 기내식 및 기내면세품 판매 사업을 매각했다.

한앤코는 주식회사 씨앤디서비스를 설립해 사업을 인수했으며 씨앤디서비스 지분은 대한항공이 20%, 한앤코가 80%를 보유해 왔다.