검찰, 기업 신용평가기관 압수수색···돈 받고 신용등급 올려준 혐의

경향신문

본문 요약

금품을 받고 그 대가로 기업의 신용등급을 올려준 혐의를 받는 신용평가기관에 대해 검찰이 강제수사에 나섰다.

한국평가데이터는 신용정보 조사 및 평가 전문기관으로 2005년 국책기관·시중은행 등의 공동 출자로 설립됐다.

이들은 중소기업의 신용평가 등급을 올려주는 대가로 수천만원 상당의 부가 상품을 판매한 혐의를 받는 것으로 전해졌다.

검찰, 기업 신용평가기관 압수수색···돈 받고 신용등급 올려준 혐의

입력 2026.03.12 18:39

  • 김태욱 기자

서울 서초구 대검찰청. 성동훈 기자

서울 서초구 대검찰청. 성동훈 기자

금품을 받고 그 대가로 기업의 신용등급을 올려준 혐의를 받는 신용평가기관에 대해 검찰이 강제수사에 나섰다.

12일 법조계에 따르면, 서울동부지검 형사6부(부장검사 이정호)는 이날 오전부터 한국평가데이터의 서울 영등포구 본사와 대구지사를 압수수색했다.

한국평가데이터는 신용정보 조사 및 평가 전문기관으로 2005년 국책기관·시중은행 등의 공동 출자로 설립됐다. 이들은 중소기업의 신용평가 등급을 올려주는 대가로 수천만원 상당의 부가 상품을 판매한 혐의(신용정보법 위반)를 받는 것으로 전해졌다.

한국평가데이터는 산업은행과 신용보증기금 등 공공기관이 주요 주주여서 사기업이지만 준공공기관 성격을 띤다. 대표이사 등 임원 상당수도 금융기관 전관 출신이 역임해왔는데, 현 대표이사도 재정경제부(옛 기획재정부) 차관보 출신이다.

한국평가데이터는 과거에도 등급 조작 논란이 일었다. 앞서 강민국 국민의힘 의원은 지난 2022년 한국평가데이터가 매출을 위해 신용 평가를 조작하고, 기술 자격증을 무단으로 도용해 기업 신용등급을 상향 조정해주면서 그 대가로 고가의 금융 서비스 상품을 판매했다고 발표했다.

