입력 2026.03.12 19:45

수정 2026.03.12 19:48

[새책]치나 아이언의 모험 外

치나 아이언의 모험

반려견 에스트레야와 함께 짐승 같은 남편 피에로로부터 탈출한 치나 아이언의 재탄생을 담은 소설. 영국 여성 리즈를 만나 짐마차에 올라탄 뒤 아르헨티나 팜파와 요새를 지나 파라나강으로 향한 치나의 이야기가 펼쳐진다. 가브리엘라 카베손 카마라 지음. 조혜진 옮김. 움직씨. 1만8000원

[새책]치나 아이언의 모험 外

한낮의 불운

여덟 편의 이야기가 실린 연작 소설집. 대물림되는 불운 굴레에 빠진 사내, 남편 장례식을 마친 날 강도의 침입을 겪은 할머니 등이 등장한다. 납득하기 어려운 삶의 순간을 유머로 풀어냈다. 2024년 공쿠르 단편소설상 수상작. 베로니크 오발데 지음. 이세진 옮김. 다산책방. 1만7000원

호구

부탁을 거절하지 못해 ‘호구’라 불리며 살아왔던 윤수가 강하고 나쁜 아이가 되기로 결심하면서 벌어지는 이야기. 자신의 욕망을 들여다보고 삶과 행복에 대한 답을 찾아가는 과정을 담았다. <율의 시선>으로 제17회 창비청소년문학상을 받은 저자의 신작 장편. 김민서 지음. 창비. 1만5000원

뉘른베르크, 나치와 정신과 의사

영화 <뉘른베르크>의 원작 논픽션. 뉘른베르크 군사재판 준비가 한창이던 1945년 8월 미국 정신과 의사이자 군의관 더글러스 맥글래션 켈리는 전범들의 정신 상태 유지를 위해 파견되지만, 나치 2인자 헤르만 괴링의 카리스마에 빠진다. 잭 엘하이 지음. 채재용 옮김. 히포크라테스. 1만8000원

세종의 나라 1·2

한글 탄생을 둘러싼 미스터리를 담은 소설. 세종의 밀명을 받아 죽은 스승의 흔적을 쫓는 금부도사 한석리, 조국과 사랑을 지키려 했던 여인 권숙현. 두 남녀의 애절한 사랑과 숨겨진 진실을 파헤치기 위한 석리의 추적극이 펼쳐진다. 김진명 지음. 이타북스. 각 2만2000원

