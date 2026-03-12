창간 80주년 경향신문

지성의 제국 外

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해당 기사는 요청하신 자동 요약문을 제공할 수 없습니다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

지성의 제국 外

입력 2026.03.12 19:52

수정 2026.03.12 19:54

펼치기/접기

  • 기사를 재생 중이에요

[새책]지성의 제국 外

지성의 제국

현대 연구중심대학의 기원과 현재를 추적한다. 베를린대가 정립한 학문 탐구와 전인교육의 가치는 어떻게 표준이 됐나. 하버드와 버클리 등 미국 명문대들의 위기, 부상하는 중국 대학들의 역동적인 현장을 생생하게 전달한다. 윌리엄 C 커비 지음. 임현정 옮김. 이종식 감수. 빨간소금. 3만6000원

[새책]지성의 제국 外

환상 공화국의 카퍼레이드

1962년부터 1981년 사이 서울에서 벌어진 퍼레이드 쇼를 소개하며 수많은 기념식, 정치적 이벤트와 도시 인프라, 그리고 동원되었던 시민들의 얼굴을 다시 읽어낸다. 책은 한국 현대사의 결정적인 20년을 ‘쇼’와 ‘권력의 무대’라는 시선으로 해체한다. 원종훈 지음. 마르코폴로. 1만6700원

삶에게 웃으며 말 거는 법

코미디언이자 라디오·팟캐스트 진행자로 활동 중인 저자가 다양한 이들을 만나 풀어낸 ‘유머 워크숍’이 담긴 책. 책에서 말하는 유머란 예상치 못한 디테일에 주목하고 세상을 더 넓게 바라보는 자세, 슬픔을 회피 않고 삶을 껴안을 용기다. 크리스 더피 지음. 박재용 옮김. 어크로스. 1만9800원

죽는 아버지 곁에 누워

뇌종양 진단을 받은 아버지의 마지막 시간을 곁에서 지켜본 한 아들의 기록. 평범한 직장인으로 살아온 저자는 죽어가는 아버지와 살아 있는 자신, 그리고 어린 딸이라는 세 개의 시간을 동시에 겪어내며 삶을 다시 사유한다. 삶은 죽음을 통해 선명해진다. 황일하 지음. 미다스북스. 1만7500원

소신

이석연 국민통합위원장이 이 시대 소신이란 무엇인가 묻는 책. 왜 헌법의 언어로 사고하고 권력보다 원칙을 앞세워야 하는지 답한다. 저자는 2024년 불법계엄 선포와 해제 과정에서 느낀 충격과 안도를 밝히며 민주주의의 위태로움과 헌법의 의미를 강조한다. 이석연 지음. 새빛. 2만2000원

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글