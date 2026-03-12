[새책]지성의 제국 外

지성의 제국



현대 연구중심대학의 기원과 현재를 추적한다. 베를린대가 정립한 학문 탐구와 전인교육의 가치는 어떻게 표준이 됐나. 하버드와 버클리 등 미국 명문대들의 위기, 부상하는 중국 대학들의 역동적인 현장을 생생하게 전달한다. 윌리엄 C 커비 지음. 임현정 옮김. 이종식 감수. 빨간소금. 3만6000원



환상 공화국의 카퍼레이드



1962년부터 1981년 사이 서울에서 벌어진 퍼레이드 쇼를 소개하며 수많은 기념식, 정치적 이벤트와 도시 인프라, 그리고 동원되었던 시민들의 얼굴을 다시 읽어낸다. 책은 한국 현대사의 결정적인 20년을 ‘쇼’와 ‘권력의 무대’라는 시선으로 해체한다. 원종훈 지음. 마르코폴로. 1만6700원



삶에게 웃으며 말 거는 법



코미디언이자 라디오·팟캐스트 진행자로 활동 중인 저자가 다양한 이들을 만나 풀어낸 ‘유머 워크숍’이 담긴 책. 책에서 말하는 유머란 예상치 못한 디테일에 주목하고 세상을 더 넓게 바라보는 자세, 슬픔을 회피 않고 삶을 껴안을 용기다. 크리스 더피 지음. 박재용 옮김. 어크로스. 1만9800원



죽는 아버지 곁에 누워



뇌종양 진단을 받은 아버지의 마지막 시간을 곁에서 지켜본 한 아들의 기록. 평범한 직장인으로 살아온 저자는 죽어가는 아버지와 살아 있는 자신, 그리고 어린 딸이라는 세 개의 시간을 동시에 겪어내며 삶을 다시 사유한다. 삶은 죽음을 통해 선명해진다. 황일하 지음. 미다스북스. 1만7500원



소신



이석연 국민통합위원장이 이 시대 소신이란 무엇인가 묻는 책. 왜 헌법의 언어로 사고하고 권력보다 원칙을 앞세워야 하는지 답한다. 저자는 2024년 불법계엄 선포와 해제 과정에서 느낀 충격과 안도를 밝히며 민주주의의 위태로움과 헌법의 의미를 강조한다. 이석연 지음. 새빛. 2만2000원