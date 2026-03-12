[금요일의 문장]“노력했으니 이제 그만”이라고 말하지 못하는 것

“불가능해 보였던 일에 도전해 충분한 준비 과정을 거쳐 이를 거뜬히 성취하는 기쁨을 맛본 사람은 적절한 환경에서 규칙적인 운동을 함으로써 근력과 지구력을 얻는 경이로운 경험을 하게 될 것이다. 내가 하고 싶지만 못하는 일을 해내는 사람을 보는 건 물론 속상한 일이지만, 그렇다고 해서 “충분히 노력했으니 이제 그만하겠다”라고 말하지 못하는 것 또한 나약한 처사다.” <여성, 자전거, 자유>. 유유

1890년대 미국과 유럽에서 자전거가 급속도로 대중화됐다. 문제는 당시 사회적 분위기가 여성들이 자전거를 타는 것을 무모하며 비도덕적이라고 여겼다는 데 있다. 자전거 타는 행위가 여성의 모습을 꼴사납게 만든다고 여겼기 때문이다. 이 책의 저자 마리아 E 워드는 그런 시대에 자전거를 탔다. 사회적 편견을 넘어 자신을 더 먼 세상으로 데려다주는 자유를 만끽했다. 그리고 그 자유가 다른 여성들에게도 이어지길 바랐다. <여성, 자전거, 자유>는 그 소망이 담긴 자전거 사용 설명서다. 자전거에 오르는 올바른 자세부터 자전거 수리를 위해 볼트와 너트, 드라이버 등 공구를 사용하는 방법까지 적었다. 그리고 힘들어도 포기하지 말기를 권한다. 책의 외형은 그저 자전거 사용 설명서가 맞지만, 본질은 여성들이 보편적인 기준을 뛰어넘어 불가능해 보이는 일에 도전하는 기쁨을 알기 바라는 마음을 담은 삶의 지침서로 보인다.