창간 80주년 경향신문

복종·배제로 세운 종교 그래서 그들은 싸운다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

두 세계가 유혈 충돌을 거듭한 이유이자 키워드가 복종·배제·지하드인데, 저자의 주장대로라면 그것들은 이슬람교 자체에 내재되어 있는 셈이다.

그래서 오늘날에도 충돌은 멈추지 않는다.

저자에 따르면 두 세계의 군사력 격차가 21세기만큼 벌어진 때는 없었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

복종·배제로 세운 종교 그래서 그들은 싸운다

입력 2026.03.12 19:55

수정 2026.03.12 19:57

펼치기/접기

기독교 - 이슬람 전쟁사

레이먼드 이브라힘 지음 | 이재황 옮김

책과함께 | 512쪽 | 3만3000원

[책과 삶]복종·배제로 세운 종교 그래서 그들은 싸운다

기독교 세계와 이슬람 세계가 무력으로 충돌해온 근본적인 배경은 무엇일까. 왜 두 세계의 충돌은 그치지 않는가. 이 책은 이 같은 물음에 대한 ‘한 가지’ 답을 제시한다.

저자는 충돌의 연원을 이슬람교의 탄생 과정에서 찾는다. 이슬람교 창시자 무함마드는 철저한 이교도 배제와 알라에 대한 복종을 강요하면서 새로운 신학적 패러다임을 창출했다. 이를 통해 공동체를 신격화했고, 정복을 통해 종교적 영토를 확장했다. 절대적 교리를 앞세워 복종하지 않는 자는 처단했고, 이교도는 공존이 아니라 정복의 대상으로 봤다.

책은 636년 야르무크 전투를 시작으로 1683년 빈 포위전에 이르기까지 8차례의 기독교·이슬람 사이의 무력 충돌을 다루는데, 이들 전투를 관통하는 논리는 복종과 배제, 그리고 지하드(성전)이다. 지하드는 취사선택의 문제가 아니라 교리 그 자체다. “알라의 길에서 전투 대열에 참여하는 것은 60년 동안 예배하는 것보다 가치 있다”라는 야르무크 전투 당시의 믿음이 지금까지 살아 있다는 것이 저자의 주장이다.

두 세계가 유혈 충돌을 거듭한 이유이자 키워드가 복종·배제·지하드인데, 저자의 주장대로라면 그것들은 이슬람교 자체에 내재되어 있는 셈이다. 그래서 오늘날에도 충돌은 멈추지 않는다. 저자에 따르면 두 세계의 군사력 격차가 21세기만큼 벌어진 때는 없었다. 그런데 패권을 쥔 기독교 세계, 즉 서방은 안도감은커녕 불안 속에서 산다. 서방에서 탈기독교적 국가와 정치세력이 다수 등장했기 때문이다. 반면 이슬람 세계는 변함이 없다. 극단주의 무장세력 이슬람국가(ISIS)의 깃발 디자인이 야르무크 전투 때 이슬람 진영의 깃발을 차용한 것처럼 말이다. 저자의 설명은 일면 명쾌하지만 이슬람에 대해 다소 비판적이다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글