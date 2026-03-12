창간 80주년 경향신문

IEA “3월 원유공급량 하루 800만 배럴 급감 전망”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국제에너지기구가 12일 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 3월 글로벌 원유 공급량이 하루 800만 배럴 급감할 것으로 예상했다.

IEA는 이날 3월 석유 시장 리포트에서 "중동 전쟁이 글로벌 석유 시장 역사상 최대 규모의 공급 차질을 초래하고 있다"며 이같이 밝혔다.

호르무즈 해협을 통한 원유, 석유 제품 수송량이 전쟁 전 하루 2000만 배럴에서 현재 극소량으로 급감하면서 공급량이 줄었다는 것이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

IEA “3월 원유공급량 하루 800만 배럴 급감 전망”

입력 2026.03.12 20:22

수정 2026.03.12 20:28

펼치기/접기
  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 2일 캘리포니아주 로스앤젤레스의 한 주유소 모습. AFP연합뉴스

지난 2일 캘리포니아주 로스앤젤레스의 한 주유소 모습. AFP연합뉴스

국제에너지기구(IEA)가 12일(현지시간) 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 3월 글로벌 원유 공급량이 하루 800만 배럴 급감할 것으로 예상했다.

IEA는 이날 3월 석유 시장 리포트에서 “중동 전쟁이 글로벌 석유 시장 역사상 최대 규모의 공급 차질을 초래하고 있다”며 이같이 밝혔다. 호르무즈 해협을 통한 원유, 석유 제품 수송량이 전쟁 전 하루 2000만 배럴에서 현재 극소량으로 급감하면서 공급량이 줄었다는 것이다.

IEA는 이란의 공습 위협에 호르무즈 해협을 통과하려는 선박이 사실상 없고, 저장 시설까지 포화 상태에 가까워지자 걸프 지역 산유국들이 산유랑을 일일 최소 1000만 배럴이나 줄였다고도 전했다. 그러면서 “선박 운송이 신속하게 재개되지 않으면 공급 손실이 더욱 커질 것”이라고도 경고했다.

IEA는 올 한해 글로벌 석유 소비량 전망치도 수정했다. 지난달 보고서에서는 석유 소비량을 전년 대비 하루 85만 배럴 증가한 1억365만 배럴로 내다봤으나, 이번 달엔 21만 배럴 낮춘 64만 배럴(1억344만 배럴)로 조정했다.

IEA 32개 회원국은 전날 미·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 인한 유가 급등을 완화하기 위해 전략 비축유 4억 배럴을 시장에 공급하기로 합의했다. 다만 “비상 비축유 방출은 상당한 완충 역할을 제공하지만 분쟁이 신속히 해결되지 않는 한 임시방편에 불과하다”며 호르무즈 해협의 안전 확보를 촉구했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글