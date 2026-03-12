창간 80주년 경향신문

비축유 방출도 역부족…국제유가 다시 ‘100달러’ 넘봐

경향신문

본문 요약

미국·이란 전쟁에 따른 에너지 위기에 대응하기 위해 국제에너지기구 32개 회원국이 사상 최대 규모인 4억배럴의 전략 비축유를 시장에 내놓기로 했지만 국제유가는 사흘 만에 다시 장중 배럴당 100달러를 넘어섰다.

비축유 방출에 부정적이던 트럼프 대통령이 요동치는 유가를 진정시키려면 해당 조처가 필요하다는 참모진의 조언을 뒤늦게 수용했다는 것이다.

비축유 방출 결정에도 불구하고 국제유가는 이날 사흘 만에 다시 장중 배럴당 100달러를 넘어섰다.

(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

비축유 방출도 역부족…국제유가 다시 '100달러' 넘봐

입력 2026.03.12 20:26

수정 2026.03.12 21:41

  • 김희진 기자

중동 사태에 ‘사상 최대’ 4억배럴 호르무즈 정상화 없인 진정 불가

"유가 폭등 대책 마련을" 화물연대본부 관계자들이 12일 청와대 사랑채 앞에서 이란 전쟁으로 인한 경유값 폭등에 대한 대책 마련을 요구하며 퍼포먼스를 하고 있다. 정효진 기자 hoho@kyunghyang.com

“유가 폭등 대책 마련을” 화물연대본부 관계자들이 12일 청와대 사랑채 앞에서 이란 전쟁으로 인한 경유값 폭등에 대한 대책 마련을 요구하며 퍼포먼스를 하고 있다. 정효진 기자 hoho@kyunghyang.com

미국·이란 전쟁에 따른 에너지 위기에 대응하기 위해 국제에너지기구(IEA) 32개 회원국이 사상 최대 규모인 4억배럴의 전략 비축유를 시장에 내놓기로 했지만 국제유가는 사흘 만에 다시 장중 배럴당 100달러를 넘어섰다. 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지는 한 이 같은 고육책이 공급난을 상쇄하기에는 역부족일 것이라는 관측이 나온다.

IEA 회원국들은 11일(현지시간) 유가 안정을 위해 총 4억배럴을 시장에 공급하기로 합의했다고 밝혔다. 4억배럴은 IEA 역사상 최대 규모 방출량으로 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 당시 총방출량(1억8270만배럴)의 두 배가 넘는 수준이다.

미국은 비축유 1억7200만배럴을 방출한다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미 대통령은 오하이오주 신시내티를 방문해 지역방송과 인터뷰하면서 “전략 비축유를 조금 줄여 (유류의 시중) 가격을 낮추겠다”며 “그러고 나서 (다시) 가득 채울 것”이라고 말했다. 일본은 8000만배럴, 프랑스와 영국은 각각 1450만배럴과 1350만배럴 방출을 결정했다. 한국도 2246만배럴을 풀기로 했다.

월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 IEA의 전략 비축유 방출 협의 과정에서 오락가락했다고 전했다. 비축유 방출에 부정적이던 트럼프 대통령이 요동치는 유가를 진정시키려면 해당 조처가 필요하다는 참모진의 조언을 뒤늦게 수용했다는 것이다.

비축유 방출 결정에도 불구하고 국제유가는 이날 사흘 만에 다시 장중 배럴당 100달러를 넘어섰다. ICE 선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물은 장중 101.53달러까지 치솟는 등 전 거래일 대비 약 9% 상승했다.

호르무즈 해협 통행이 정상화되지 않는 한 비축유 4억배럴 방출이 국제유가를 진정시키기엔 역부족이라는 지적이 나온다. 4억배럴은 호르무즈 해협을 통해 조달되는 원유 수송량의 20일 치에 불과하다는 것이다.

영국 시장분석기관 캐피털 이코노믹스의 경제학자 하마드 후세인은 “IEA 회원국이 시장에 비축유를 공급하는 속도로는 설령 교전이 조만간 끝난다고 하더라도 중동 지역의 공급 차질분을 메우기에 역부족”이라고 WSJ에 말했다.

