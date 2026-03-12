장동혁 “선거 끝날 때까지 윤리위 스톱”…배현진 “참 어렵게 산다”

장 대표 “이젠 원팀 대여투쟁해야”

결의문 후속 조치로 당내 요구 수용

고성국 탈당 관련 사안 등도 해당돼

친한계 “윤어게인 조치 필요” 반발

장동혁 국민의힘 대표는 12일 “지금 윤리위원회에 제소돼 있는 모든 징계 사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 추가적인 징계 논의를 하지 말아줄 것을 요청한다”고 밝혔다. 당내에서 윤석열 전 대통령 복귀 반대 결의문 이후 후속 조치 요구가 이어지자 이를 일부 수용하는 듯한 모습을 보이며 당 주도권을 잃지 않으려는 의도로 풀이된다.



장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐서 지방선거를 위해 힘차게 뛸 때”라며 이같이 말했다. 장 대표는 또 “당직을 맡고 있는 모든 분들은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해달라”고 당부했다. 장 대표는 “지금은 공소 취소 문제나 여러 가지 여당의 실정, 그리고 더불어민주당의 폭정에 대해 우리가 하나로 힘을 합쳐 싸울 때”라며 “우리 당내 문제에 천착하기보다는 대여 투쟁에 집중해 줄 것을 당부한다”고 말했다.



지난 9일 국민의힘 의원 전원 명의로 윤 전 대통령 정치 복귀 반대 결의문을 발표한 뒤 친한동훈(친한)계 의원들과 초·재선 개혁 성향 의원들을 중심으로 후속 조치 요구가 계속됐다. 이들은 윤민우 중앙윤리위원장과 장예찬 여의도연구원 부원장 및 박민영 미디어대변인의 경질, 한동훈 전 대표 징계 철회, 혁신형 선거대책위원회 구성을 요구해왔다.



최보윤 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 “결의문 3번 조항에서 ‘당내 구성원들의 갈등을 중단하고 대통합하겠다’고 했는데, 그 부분에 대한 후속 조치로서 윤리위에 요청한 사안이라고 보면 된다”고 말했다.



장 대표가 당내 쇄신 요구에 일부 부응하는 듯한 모습을 보이면서 대여 투쟁의 중요성을 강조해 내부 비판을 차단하려는 의도 아니냐는 분석이 나온다. 당내에선 친한계를 중심으로 즉각 반발이 나왔다. 현재 윤리위에는 한 전 대표의 대구 일정에 동행한 친한계 의원들에 대한 징계 사안뿐 아니라 극우 유튜버 고성국씨가 서울시당의 탈당 권유 처분에 제기한 이의 신청 건도 올라와 있다.



배현진 의원은 페이스북에서 “고성국, 윤민우 살리고 한동훈 징계 취소, 복당 막으려는 얕은수로 흩어진 마음들을 돌릴 수 없다”며 “참 어렵게 산다 장동혁”이라고 했다. 정성국 의원은 “끊임없이 ‘윤어게인’을 외쳤던 분들에 대한 분명한 인사 조치가 필요하다”고 했다.

