“미국이 승리…임무 마무리 수순” 출구전략 짜는 트럼프

“내가 원할 때 언제든 끝날 것”

“6주 계획보다 훨씬 앞서 있어”

엿새간 치른 비용 16조원 추정

의회에 추경 요청할 가능성도

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미·이스라엘과 이란의 전쟁에 대해 “우리가 이겼다”고 주장했다. 현재 상황을 승전이라고 규정함으로써 미국이 전쟁에서 언제든 빠져나올 수 있는 퇴로를 만들어두려는 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 이날 켄터키주 히브런에서 연설하면서 이란 전쟁에 대해 “우리가 이겼다. 시작한 지 1시간 만에 상황이 끝났고 우리가 승리했다”고 말했다. 그는 이번 공습이 “전쟁”인 동시에 “짧은 소풍”이라면서 “일찍 떠나고 싶은 건 아니다. 임무를 마무리해야 한다”고 했다.



트럼프 대통령은 인터넷매체 액시오스 인터뷰에서도 공격 표적이 거의 남아있지 않다면서 “내가 끝나길 원할 때 언제든 끝날 것”이라고 말했다.



그는 “전쟁은 아주 잘 진행되고 있다. 우리는 일정표보다 훨씬 앞서 있다. 원래 (길면) 6주로 계획했던 것을 기준으로 보더라도 생각했던 것보다 더 큰 피해를 줬다”고 강조했다. 그는 또 “그들(이란)은 중동의 나머지 지역까지 노리고 있었다. 그들은 47년간 초래한 죽음과 파괴의 대가를 치르고 있다”며 “이것(전쟁)은 그에 대한 보복이다. 그들은 그렇게 쉽게 넘어가지 못할 것”이라고 말했다.



한편 미국은 지난달 28일 개전 이후 첫 엿새간 113억달러(약 16조7000억원) 이상의 전쟁 비용을 쓴 것으로 추정된다. 미 국방부는 이 같은 추정치를 전날 연방 상원 비공개 브리핑에서 의원들에게 제공한 것으로 알려졌다.



뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이 추산에는 일부 항목이 반영돼 있지 않으며, 비용 계산이 진행됨에 따라 규모가 더 증가할 가능성이 있다. NYT는 이번 추산이 지금까지 나온 것 중에서는 가장 종합적이지만 전쟁을 개시하기 전 군사 장비와 인력을 증강하는 데 들어간 비용 등 여러 항목이 반영돼 있지 않다고 지적했다.



로이터통신은 백악관이 곧 의회에 전쟁 자금을 추가로 요청할 것이라는 몇몇 의회 보좌관들의 예상을 전했다. 통신에 따르면 일부 인사들은 그 규모가 500억달러(약 74조원) 이상이 될 것으로 내다봤다.



미 싱크탱크 전략국제문제연구소는 최근 보고서에서 “트럼프 정부는 전쟁 비용을 충당하기 위해 예산 조정 법안 처리나 추가경정예산 등을 의회에 요청할 수 있다”며 “어떤 방식으로 자금을 조달하든 결국 전쟁 비용 문제는 전쟁을 반대하는 측의 공격 대상이 될 것”이라고 전망했다. 앞서 이 연구소는 미국이 개전 이후 100시간 안에 37억1000만달러(약 5조5000억원), 하루 8억9140만달러(약 1조3000억원)를 사용한 것으로 추산한 바 있다.

