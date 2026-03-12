창간 80주년 경향신문

“대구시장도 위험”…국힘 TK서 25%, 민주당이 29%로 앞서

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구·경북 지역에서 더불어민주당 지지율이 오차범위 내에서 국민의힘을 앞섰다는 여론조사 결과가 12일 발표됐다.

NBS에서 민주당의 TK 지지율이 국민의힘을 앞선 것은 올해 들어 처음이다.

같은 기관의 직전 조사에선 민주당과 국민의힘의 TK 지지율이 28%로 동률이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“대구시장도 위험”…국힘 TK서 25%, 민주당이 29%로 앞서

입력 2026.03.12 20:42

수정 2026.03.12 20:43

펼치기/접기
  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전국지표조사 정당 지지율 집계

PK 노년·청년층도 민주당 우세

대구·경북(TK) 지역에서 더불어민주당 지지율이 오차범위 내에서 국민의힘을 앞섰다는 여론조사 결과가 12일 발표됐다. 국민의힘 일각에선 “이러다 대구시장도 뺏길 수 있다”는 이야기가 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9~11일 전국 성인 남녀 1002명을 대상으로 실시한 전국지표조사(NBS)의 정당 지지율 집계 결과 민주당은 43%, 국민의힘은 17%로 나타났다. 국민의힘 지지율은 최근 6개월간 최저치를 기록한 직전 조사와 같은 수치다. 민주당은 2%포인트 하락했다.

국민의힘은 모든 연령·지역에서 민주당에 뒤지는 것으로 나타났다. 특히 전통적으로 보수 성향이 강한 TK 지역에서도 민주당 29% 대 국민의힘 25%로 조사됐다. 지지 정당이 없다는 응답은 38%였다. NBS에서 민주당의 TK 지지율이 국민의힘을 앞선 것은 올해 들어 처음이다. 같은 기관의 직전 조사에선 민주당과 국민의힘의 TK 지지율이 28%로 동률이었다.

부산·울산·경남(PK)에선 민주당 40% 대 국민의힘 21%로 나타났다. 보수 지지층으로 꼽히는 70세 이상에서도 민주당 지지율(39%)이 국민의힘(27%)보다 높았다. 60~69세에선 민주당(47%)이 더 큰 격차로 국민의힘(19%)을 따돌렸다. 장동혁 국민의힘 대표가 공을 들이는 18~29세에서도 국민의힘(15%)은 민주당(28%)에 뒤졌다. TK 지역의 한 국민의힘 관계자는 “고리타분한 공천을 하면 대구시장과 경북지사도 장담하기 어렵다”고 말했다.

다만 6·3 지방선거 성격과 관련해서는 TK 지역에서 ‘현 정부 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 41%로 ‘국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’(36%)보다 높았다. 이재명 대통령이 ‘잘하고 있다’는 국정 지지율은 67%로 집계됐다. 취임 이후 최고치로 나타난 직전 조사와 같은 수치다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 1%포인트 하락한 24%다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 17.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지를 참조하면 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글