“민폐” “대목”…BTS 광화문 콘서트 와글

21일 개최…일부 시민 “외출 포기”에 지하철역 무정차 불편 호소 인근 상가들 연장 영업 등 기대감…행안부, 인파 재난 ‘주의’ 발령

지난달 대학을 졸업하고 취업을 준비 중인 정현승씨(27)는 요즘 걱정거리가 생겼다. 방탄소년단(BTS) 서울 공연 날 시청역 인근에서 오픽(국제공인 외국어 말하기) 시험을 봐야 하는데 인근 지하철역이 모두 무정차라는 얘길 들었기 때문이다. 정씨는 “솔직히 민폐 아닌가 싶다”며 “얼마 전에도 도심 마라톤 때문에 토익 시험장에 갈 때 지각할 뻔해 화가 났는데, 이런 일이 또 생긴다고 생각하니 벌써부터 스트레스를 받는다”고 말했다. 오는 21일 서울 광화문 일대에서 열리는 BTS 공연을 앞두고 일부 시민과 인근 상인 사이에 불만과 기대가 엇갈리고 있다.



경복궁역 근처에 사는 박찬주씨(59)는 12일 “그날은 집 밖으로 한 발자국도 안 나갈 것”이라고 했다. 박씨는 “평소에도 관광객과 유동인구가 많고, 주말마다 사랑제일교회 집회까지 열려 외출을 자제하는 편인데 그날은 더 심할 것 같다”며 “BTS가 K팝을 널리 알린 건 맞지만 모두가 팬은 아니지 않으냐”고 말했다. 예비신부들이 모인 온라인 카페에는 “콘서트 당일 인근에서 결혼식 하는 사람들 너무 불쌍하다”며 “예약을 취소할 수도 없고, 돈 몇천만원 쓰고 손님들에게 욕만 먹게 생겼다”는 글이 올라오기도 했다.



안전사고를 우려해 공연 날 전면 폐쇄를 결정한 KT광화문웨스트 빌딩 내 상인들도 아쉬움을 토로했다. 이 건물에서 음식점을 운영하는 A씨는 “연중무휴로 영업하는데 이번에는 이례적으로 쉬게 됐다”며 “KT 측에서 평균 매출의 일정 부분을 보상해주겠다고 했지만 평소처럼 영업했다면 손님이 몰려 매출이 두 배 이상은 됐을 것 같아 속상하다”고 했다. 이 건물 꽃집에서 일하는 B씨도 “주말에 데이트 손님이 많아 매출이 높은데 아예 영업을 못하게 됐다”며 “예약 주문을 일방적으로 취소할 수도 없어 다른 지점으로 가서 주문 꽃다발을 준비해야 해 번거로워졌다”고 했다.



공연 특수를 기대하는 상인들도 있다. 인근에서 와인 전문점을 하는 김모씨(32)는 “뜻하지 않게 대목을 맞게 됐다. 안 반기는 사람이 있겠냐”며 “이 주변 사장님들은 대부분 좋아한다”고 했다. 그는 “사람이 많이 모일 것에 대비해 작은 팝업스토어도 열 예정이고, BTS가 즐겨 마신다는 와인도 홍보할 계획”이라고 했다. 카페에서 일하는 송모씨(44)도 “원래 저녁 7~8시까지 영업하지만 그날은 공연이 끝나는 밤 9시까지 연장 영업을 하기로 했다”며 “평소 한 명만 근무하는데 다른 직원들도 나와 함께 일할 예정”이라고 말했다.



행정안전부는 공연 당일 다중운집 인파 재난 위기경보를 ‘주의’ 단계로 발령했다. 서울경찰청은 최대 26만명이 몰릴 것으로 보고 경찰 약 4800명을 투입할 예정이다.



당일 서울 지하철 광화문역은 오후 2~10시 무정차 통과한다. 시청역과 경복궁역도 오후 3~10시 열차가 서지 않는다.

