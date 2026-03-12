‘반계리 은행나무’ 축제 기간 주차난 ‘숨통’

원주시, 주차 공간 4배 확대 추진

가을마다 국내 최고령 은행나무인 ‘반계리 은행나무’(사진) 주변에서 빚어지던 만성적 주차난이 해소될 것으로 전망된다. 원주시는 반계리 은행나무 축제 기간마다 반복되는 주차난을 해소하기 위해 인근 사유지를 활용해 임시주차장을 조성하는 사업을 추진한다고 12일 밝혔다.



시는 기존 135면 규모의 주차 공간을 총 535면까지 약 4배 규모로 확대하는 방안을 검토 중이다. 이를 위해 축제장 인근 사유지를 빌려 임시주차장으로 활용할 계획이다. 향후 토지주 등과의 세부 조율을 거쳐 정식 계약을 체결할 예정이다.



반계리 은행나무는 수령이 1318년으로 추정된다. 국내 최고령 은행나무로 천연기념물로 지정돼 있다. 나무의 높이는 32m, 몸통 둘레는 16.27m, 밑동 둘레는 14.5m에 달한다. 매년 가을 황금빛으로 물든 은행나무를 보기 위해 많은 관광객이 찾는다. ‘반계리 은행나무에 단풍이 한꺼번에 들면 다음 해에 풍년이 든다’는 속설도 전해진다.



시는 반계리 은행나무 일대에 광장을 만들고, 공연장과 진입로도 조성했다.

