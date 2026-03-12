이번주 토요일, 마포대교·여의대로 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 첫선

오전 5시부터 일부 차로 차량 통제 전동킥보드·픽시 자전거 등 제한

서울 마포대교와 여의대로 일부 구간이 주말에 생활체육을 즐길 수 있는 공간으로 시민들에게 개방된다.



서울시는 서울형 생활체육 프로그램인 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 여의도공원 일대에서 처음 시행한다고 12일 밝혔다.



쉬엄쉬엄 모닝은 도심 도로 일부 구간을 일시적으로 통제한 뒤 시민들이 자유롭게 해당 공간에서 운동을 즐길 수 있도록 하는 행사다. 시민들은 걷기와 달리기, 자전거 타기는 물론 유아차에 태운 아이나 반려동물과 함께 각자의 방식으로 참여할 수 있다. 전동킥보드 등 개인형 이동장치와 제동장치가 없는 픽시 자전거는 반입이 금지된다.



이달에는 오는 14일(토), 22일(일), 29일(일)에 행사가 열린다. 행사 당일 1구간(마포대교 북단~남단 하행 편도차로)은 오전 5시부터 오전 9시30분까지, 2구간(여의대로 마포대교사거리~여의도공원앞교차로 하행 편도차로)은 오전 5시부터 오전 10시까지 차량 통행이 제한된다. 시는 “일부 차로만 활용하는 부분 통제 방식을 적용해 행사 중에도 반대편 차로를 통한 차량 통행이 가능하다”고 설명했다.



행사 당일 출발·도착지인 여의도공원 문화의마당에서는 ‘찾아가는 서울체력장’이 열린다. 체력 측정은 성인과 유아, 어르신으로 나눠 진행된다. 안전한 운영을 위해 시간당 성인 100명, 유아·어르신 각 30명을 현장에서 선착순 접수한다.



간단한 경정비가 가능한 자전거 수리존과 준비운동을 위한 스트레칭존이 운영된다. 유아 케어존과 추억을 남길 수 있는 포토존도 운영된다. 14일 첫 행사에 한해 서울시체육회 홈페이지에서 사전 접수를 받는다. 사전 신청을 하지 못한 시민들도 행사 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.

