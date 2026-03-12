비상 버튼 없는 컨베이어 벨트···23세 이주노동자 뚜안은 멈추지 못하고 일했다

2인1조 수칙도 안 지켜져

사망 사흘째 빈소도 없어

고향에 남은 가족은 절망

“컨베이어 벨트에 끼여 숨진 스물세 살 뚜안은 베트남에 있는 일곱 가족의 생계를 책임지고 있었습니다.”



자갈 가공업체에서 끼임 사고로 숨진 베트남 이주노동자 뚜안의 가장 친한 친구 깐은 12일 “뚜안은 성실하고, 착하고 부지런한 사람이었다”며 이같이 말했다. 이날 경기 수원시 경기지방고용노동청 앞에서 경기이주평등연대와 민주노총 경기도본부 등이 뚜안의 사망에 대한 진상 규명을 촉구하는 집회를 열었다. 뚜안의 친척도 현장을 찾았다.



깐은 “뚜안은 베트남에 있는 할머니, 어린 5명의 동생, 산업재해로 다친 아버지를 책임지는 장남으로 항상 어깨가 무거웠다”고 말했다. 이어 “지금 뚜안의 가족은 사고 소식을 듣고 하늘이 무너지는 것 같은 형언할 수 없는 아픔을 겪고 있다”고 덧붙였다. 깐은 “오늘로 뚜안이 사망한 지 사흘째이지만 아직 빈소도 차려지지 못했다”며 “노동부가 이 사고를 명확히 규명해줬으면 한다. 회사 역시 유족들에 대해 책임지는 자세를 보여야 한다”고 했다.



뚜안의 유족 대리를 맡은 이용덕 활동가는 현장에서 안전수칙이 제대로 지켜지지 않았다고 주장했다. 현장을 둘러본 결과 컨베이어 벨트에는 비상 스위치도, 사람의 신체가 위험 구역에 접근하면 기계를 멈추게 하는 자동 정지 장치도, 덮개도 없었다는 것이다.



2인 1조라는 기본적인 수칙조차 지켜지지 않았다. 뚜안은 기계가 작동하는 와중에 장치를 점검해야만 했다. 과부하가 걸린 기계를 멈추는 대신 돌아가는 롤러에 에어건을 쏘거나 삽으로 흙을 걷어내며 작업했다는 것이 현장 노동자들의 증언이다. 이런 위험천만한 작업 방식이 관행처럼 이어졌다는 말도 나온 것으로 전해졌다.



이 활동가는 “현장에 베트남 출신 노동자가 이해할 수 있는 안전교육은 없었다”며 “기본급으로 최저임금만 주고 12시간 동안 맞교대로 일을 시켰고, 최소 인원으로 공장을 돌리려 했다”고 주장했다.



박세연 중대재해없는세상만들기 경기운동본부 공동집행위원장은 “올해 들어 지난달까지 8명의 이주노동자가 일터에서 숨을 거뒀다”며 “이주노동자들의 고용허가를 내주려면 현장을 더 철저히 관리·감독해야 한다”고 말했다.

