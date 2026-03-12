레버리지 ETF로 웃은 사람, 일반 ETF보다 20%P 적었다

‘고위험’ 상품 이해 수준도 낮아

레버리지·인버스 등 고위험 상장지수펀드(ETF)에 투자해 수익을 본 경우는 10명 중 6명 수준이라는 조사 결과가 나왔다.



일반 ETF 투자로 수익을 본 경우는 10명 중 8명으로 더 많았다.



특히 투자자 절반은 고위험 ETF의 수익·손실구조에 대해 정확히 알지 못하는 것으로 드러났다.



한국금융소비자보호재단은 12일 성인 40.7%가 펀드나 ETF로 투자에 참여하고 있는 것으로 조사됐다고 발표했다.



재단은 지난해 11~12월 만 25~64세 성인 남녀 2500명을 대상으로 펀드 및 ETF 투자 경험과 관련해 온라인으로 설문조사했다.



우선 투자 방식이 전통적 간접투자인 펀드에서 ETF로 전환되는 현상이 눈에 띄었다. ETF 투자 비율(30.7%)은 펀드보다 4.4%포인트 높게 나타났다. 펀드 투자자 비율은 26.3%로 최근 3년간 지속적으로 줄어들었다.



ETF에 투자하는 주된 이유는 ‘주식처럼 편리하게 거래’(23.3%), ‘안정적인 수익을 추구’(23.2%)로 조사됐다.



ETF 투자 경험자 중 레버리지·인버스 등 고위험 ETF에 투자한 경험이 있는 투자자는 42.1%로 비교적 높았다. 특히 연령대로 보면 20대는 절반 이상인 52.7%가 고위험 ETF 투자 경험이 있어, 다른 연령대 대비 공격적 성향이 두드러졌다.



고위험 ETF 평균 투자 금액은 1777만원이었다. 투자액 1000만원 미만의 투자자가 61.5%로 절반 이상을 차지했다. 성별로 보면 남성의 고위험 ETF 평균 투자액이 2213만원으로, 여성(995만원) 대비 2배 이상 많았다.



또한 고위험 ETF로 수익을 봤다는 비율은 응답자의 58.8%였다. 일반 ETF로 수익을 본 투자자 비율(79.9%)보다 21.1%포인트나 낮은 수치다. 다만 평균 수익률은 고위험 ETF가 42.5%로 일반 ETF(25.8%)보다 16.7%포인트 높았다.



금융소비자보호재단이 고위험 ETF 투자자를 대상으로 퀴즈를 통해 관련 지식 수준을 파악한 결과, 평균 정답률은 53.8%로 나타났다.



가장 낮은 정답률을 보인 문항은 ‘레버리지 ETF(2배 기준)는 장기 투자 시 기초지수 수익률의 2배를 얻을 수 있다’에 대한 것으로, 정답률이 38.6%에 불과했다.



레버리지 ETF는 기초지수 일간 수익률의 2배를 추종하도록 설계됐다. 매일 수익률을 재산정(리밸런싱)하므로 장기 투자 시 ‘복리 효과’로 인해 지수 상승률의 정확히 2배가 되지 않거나, 변동성이 크면 오히려 손실이 발생할 수 있다.



금융소비자보호재단은 “특히 레버리지 상품의 구조를 잘못 인식하고 있는 점은 사전교육이 투자자들에게 ‘위험 경고’의 기능은 수행했으나, 상품 구조를 명확히 이해시키는 ‘실질적 학습’ 단계까지는 도달하지 못했다는 것을 시사한다”고 지적했다.

