이마트 돼지고기 ‘짬짜미 납품’ 9곳, 과징금 31억6500만원

텔레그램 개설해 입찰·견적가 담합 공정위 “물가 상승 유발, 엄정 조치”

이마트에 돼지고기를 납품하면서 입찰가격을 ‘짬짜미’한 협력업체들이 30억원대 과징금을 물게 됐다.



공정거래위원회는 이마트에 돼지고기를 납품하는 과정에서 사전에 입찰가격 또는 견적가격을 담합한 9개 돼지고기 가공·판매사업자들에게 시정명령과 과징금 총 31억6500만원을 부과한다고 12일 밝혔다.



9개 업체는 대성실업·대전충남양돈축산업협동조합·부경양돈협동조합·CJ피드앤케어·도드람푸드·보담·선진·팜스토리·해드림엘피씨 등이다.



공정위는 이 중 대성실업·대전충남양돈축산업협동조합·부경양돈협동조합·CJ피드앤케어·도드람푸드·보담 등 6개 법인을 검찰에 고발키로 했다.



이마트가 판매하는 돼지고기는 가공업체 구분 없이 ‘국내산 돈육’으로 내놓는 일반육과 육가공업체 브랜드 라벨이 붙은 ‘브랜드육’으로 나뉜다.



공정위 조사 결과, 대성실업 등 8개 업체는 2021년 11월부터 이듬해 2월까지 14차례 일반육 입찰 중 8건의 입찰에서 삼겹살·목심 등의 부위별 입찰가격 또는 하한선을 합의했다. 담합을 벌인 입찰의 계약금액은 총 103억원으로 집계됐다.



브랜드육 개별 협상 과정에서도 담합이 적발됐다. 5개 업체는 2021년 7월부터 2023년 10월까지 브랜드육 견적서 제출 과정에서 10차례 부위별 견적가격을 합의했다. 계약금액은 87억원 수준이었다.



이들은 텔레그램방을 개설하고 “최저가 적정 수준 잡고 진행한다” “각 업체의 손해를 최소화하고자 하는 것” “오늘도 가격 가이드라인 정하는 것이냐” 등의 대화를 나눈 것으로 조사됐다.



브랜드육과 일반육 두 품목 모두에서 담합한 사업자는 도드람푸드·선진·팜스토리·해드림엘피씨 등 4곳이다.



공정위는 이들의 담합행위로 이마트의 돼지고기 판매가격이 올라 소비자가 더 높은 가격을 부담해야 했다고 판단했다.



문재호 공정위 카르텔조사국장은 “앞으로 물가 상승을 유발하는 먹거리 분야 담합은 엄정 조치할 것”이라고 말했다.

