이세돌, 지식재산처 초대 홍보대사 위촉

입력 2026.03.12 21:05

  • 강정의 기자

‘알파고 대결’ 10주년…AI시대, 인간 창의성 상징

지식재산처 초대 홍보대사 위촉식 행사 홍보물. 지식재산처 제공

지식재산처 초대 홍보대사 위촉식 행사 홍보물. 지식재산처 제공

세기의 ‘알파고 대국’으로 유명한 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 지식재산처 초대 홍보대사로 위촉됐다.

지식재산처는 12일 “이세돌 특임교수를 초대 홍보대사로 위촉했다”고 밝혔다. 지식재산처는 “지난해 10월 특허청이 지식재산처로 새롭게 출범한 이후 AI 시대 기관의 정체성과 정책 방향을 국민에게 보다 친근하고 상징적으로 전달하기 위해 이 교수를 위촉했다”고 설명했다.

이번 위촉은 알파고 대국 10주년이 되는 주간에 이뤄져 의미를 더했다. 알파고 대국은 단순한 승패를 넘어 AI 시대에 인간의 창의성과 지성이 갖는 의미를 전 세계에 보여준 상징적 사건으로 평가받는다.

지식재산처는 “이 교수 위촉을 계기로 AI 시대에도 새로운 생각과 아이디어의 출발점은 결국 인간이라는 점을 강조하고, 이러한 아이디어가 지식재산으로 보호·활용될 때 국가 경쟁력으로 이어질 수 있다는 메시지를 국민과 공유해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이 교수는 지식재산처와 함께 국민이 지식재산 제도를 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 다양한 소통 활동을 전개할 방침이다. 특히 AI 시대 창의적인 아이디어와 기술이 지식재산으로 보호되고, 경제성장으로 이어지는 과정을 널리 알리는 데 힘쓸 계획이다.

