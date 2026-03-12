전북 고창서 70대 경운기 조향장치에 끼여 숨져

12일 낮 12시 5분쯤 전북 고창군의 한 주택 마당에서 70대 A씨가 경운기에 몸이 끼여 숨졌다.
사고 당시 A씨는 발을 땅에 딛고 후진을 하기 위해 경운기를 조작하던 중 조향장치에 몸이 끼인 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨의 가슴 부위가 장시간 장치에 짓눌리면서 변을 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
입력 2026.03.12 21:17
