이란 의회의장 “우리 섬 공격하면 페르시아만 피로 물들 것”

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장은 12일(현지시간) 미국·이스라엘이 전략적 요충지인 이란 섬들을 공격할 경우 “페르시아만을 침략자들의 피로 물들일 것”이라고 밝혔다.

갈리바프 의장은 엑스에 “페르시아만(걸프 해역)에 있는 이란의 섬을 침략한다면 이슬람공화국은 모든 자제를 포기하겠다”며 이같이 적었다. 이어 “조국 아니면 죽음”이라며 “미군 병사들이 흘리는 피는 트럼프(미국 대통령)의 책임”이라고 주장했다.

갈리바프 의장이 언급한 섬들은 이란의 대표적인 원유 수출 터미널이 있는 하르그 섬을 뜻하는 것으로 해석된다. 서방 언론에선 최근 하르그 섬이 폭격되면 이란 경제가 심각한 타격을 입을 수 있다는 보도가 나왔다. 호르무즈 해협에 있는 아부 무사 섬과 대·소 툰브 섬도 전략적 요충지로 꼽힌다.

이 섬들은 심해항로 옆에 붙어 있어 호르무즈 해협을 지나는 유조선과 화물선을 감시·통제할 수 있다. 이란은 이 섬들에 미사일 기지, 무인기(드론) 활주로, 기뢰 부설용 고속정 모항을 건설했으며 ‘불침 항모’로 불릴 만큼 군사적으로 중요하게 여긴다.

CNN은 “이 섬들은 수십년 동안 이란과 아랍에미리트연합 간의 영토 분쟁의 중심에 있었다”며 “이 섬들을 장악하는 국가는 세계 에너지 흐름에 막강한 영향력을 행사할 수 있다”고 전했다.