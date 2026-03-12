주OECD대사에 ‘사노맹’ 출신 백태웅 교수 임명

경제 관료 출신 아닌 이례적 인사

백태웅 하와이대 법학전문대학원 교수가 주OECD(경제협력개발기구) 한국대사(사진)에 임명됐다고 외교부가 12일 밝혔다.



백 신임 대사는 1981년 서울대 법대에 입학했고, 1984년 학도호국단 총학생회장에 당선돼 학생운동을 이끌었다. 1989년 박노해 시인 등과 남한사회주의노동자동맹(사노맹)을 결성했다. 1992년 국가보안법 위반 혐의로 기소돼 1심에서 무기징역, 항소심에서 징역 15년을 선고받고 복역했다. 김대중 정부 때인 1999년 8·15 특별사면을 받았다.



이후 미국 노터데임대 법학전문대학원에서 법학 석사·박사 학위를 받았다. 2015~2020년에는 유엔인권이사회 강제실종 실무그룹 위원과 부의장을 지낸 데 이어 2020~2021년에는 의장으로 활동했다. 하와이대 로스쿨에서 국제인권법·비교법·한국법 등을 가르쳤고, 2018~2024년에는 하와이대 한국학연구소장도 맡았다. 지난해 대선 때는 더불어민주당 중앙선거대책위원회 산하 국제기준사법정의실현위원회 위원장으로 활동했다.



그간 주OECD 대사는 주로 경제·재정 관련 관료 출신 등의 전문가나 외교관 출신이 맡아왔기 때문에 백 대사의 임명은 이례적으로 평가된다.



주니카라과 대사에는 조영준 강원도 국제관계대사, 주파라과이 대사에 손혁상 경희대 공공대학원장, 주투르크메니스탄 대사에 이원재 국립외교원 경력교수, 주튀르키예 대사에는 부석종 전 해군참모총장이 임명됐고, 주헝가리 대사에는 박철민 전 주헝가리 대사가 다시 임명됐다.

