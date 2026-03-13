한우값 급등에 소비 위축…가격 강세 올해도 계속

한우 가격이 크게 오르면서 한우 소비가 줄어든 것으로 나타났다.

13일 한국농촌경제연구원농업관측센터에 따르면 지난 1월 가정 내 한우 고기 평균 구매량은 327g으로 전년(360g)보다 9% 감소했다. 같은 기간 전체 소고기 평균 구매량은 446g으로 전년과 비슷한 수준을 유지해 대조를 이뤘다. 지난 1월 소고기 외식 점포당 매출량 지수도 전년 대비 5.5포인트 하락했다.

한우 소비 감소는 도축 마릿수 감소로 가격이 오른 가운데 나타났다. 지난 1월 한우 도매가격(거세우)은 ㎏당 2만2050원으로 지난해보다 18.4% 상승했으며, 평년 대비로도 15.1% 높은 수준을 기록했다.

2월에도 한우 가격 상승세는 이어졌다. 2월 한우 도매가격은 지난해보다 약 20% 상승했다. 도매가격이 오르면서 소비자가격도 함께 올랐다. 지난 2월 한우 1등급 등심 소비자가격은 100g당 9946원으로 전년 대비 5.2% 상승했다.

반면 수입산 소고기 가격은 하락세를 보였다. 같은 기간 미국산 갈비(냉동) 소비자가격은 100g당 4천376원으로 지난해보다 3.5% 낮아졌다.

올해 들어 소고기 수입량은 소폭 증가했다. 1∼2월 소고기 수입량은 7만1000t(톤)으로 전년보다 0.5% 늘었다. 미국산 수입은 줄어든 반면 호주산 수입은 증가한 것으로 나타났다.

이 기간 평균 소고기 수입단가는 ㎏당 8.3달러로 작년보다 7.2% 상승했다. 한우 가격 강세는 올해 내내 이어질 전망이다. 농촌경제연구원은 올해 한우 도매가격이 지난해보다 약 6.9% 상승한 ㎏당 2만1000원 안팎 수준을 기록할 것으로 내다봤다.

올해 2분기 한우 도매가격은 지난해보다 11.7%, 평년 대비로도 5.2% 상승한 ㎏당 2만500원 수준을 기록할 것으로 전망된다.

한우 사육 마릿수는 감소세를 보이고 있다. 지난해 9월까지 330만 마리를 넘었던 한우 사육 규모는 같은 해 12월 319만7000마리로 줄었다. 올해 연말까지는 약 3만 마리가량 더 감소할 것으로 예상된다.