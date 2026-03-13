이태원참사 청문회 둘째 날…대응·수습 단계 질의

10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 13일 서울 중구 은행회관에서 청문회 2일 차를 이어간다.

특조위는 이날 참사 발생 이후 기관별 대응 체계, 수습 단계의 문제점을 조사할 예정이다.

이날 주요 증인으로는 윤희근 전 경찰청장, 김광호 전 서울경찰청장, 남화영 전 소방청장 직무대리, 박희영 용산구청장 등이 나온다.

김광호 전 서울청장은 지난 12일에도 특조위 청문회에 출석은 했지만, 증인 선서와 증언을 모두 거부했다. 특조위는 ‘정당한 사유’로 선서를 거부한 것이 아니라고 보고 고발하기로 했다.

이태원참사진상규명법은 청문회에 정당한 이유 없이 출석하지 않거나 청문회에서 선서·증언하지 않으면 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처한다는 벌칙 조항을 두고 있다.

특조위는 윤석열 전 대통령에게 이날 증인 출석을 요구했지만, 윤 전 대통령 측은 재판 대응을 이유로 불출석을 통보했다. 위은진 특조위 상임위원은 전날 청문회장에서 “꼭 청문회에 출석해서 대통령으로서 이태원 참사에 어떻게 대응했는지, 159명 희생자와 유가족분들에게 어떤 입장인지 직접 밝혀줄 것 촉구한다”고 말했다.