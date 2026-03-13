완주 동상 단독주택서 불···70대 남성 숨져

전북 완주군의 한 농촌 마을에서 새벽 시간 단독주택에 불이 나 70대 남성이 숨졌다.

13일 완주소방서에 따르면 이날 오전 3시26분쯤 완주군 동상면 수만길의 한 단독주택에서 화재가 발생했다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 인력과 장비를 투입해 진화 작업을 벌였으나 집 내부에서 거주자 A씨(78)가 심정지 상태로 발견됐다. A씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

경찰과 소방당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.