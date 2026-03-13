창간 80주년 경향신문

소상공인 기업·종사자 모두 증가…경쟁 심화·원가 부담은 과제

경향신문

본문 요약

2024년 소상공인 기업체 수와 종사자 수가 모두 증가한 것으로 나타났다.

다만, 기업체 당 평균 종사자 수는 1.60명에서 1.57명으로 소폭 감소했다.

업종별 기업체 수는 도소매업이 210만개로 가장 많았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

소상공인 기업·종사자 모두 증가…경쟁 심화·원가 부담은 과제

입력 2026.03.13 07:29

  박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중동 긴장 고조의 여파로 물가 상승 우려가 커지는 가운데 9일 서울 서대문구 영천시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 2026.03.09. 정효진 기자

중동 긴장 고조의 여파로 물가 상승 우려가 커지는 가운데 9일 서울 서대문구 영천시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 2026.03.09. 정효진 기자

2024년 소상공인 기업체 수와 종사자 수가 모두 증가한 것으로 나타났다.

13일 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 발표한 ‘소상공인 실태조사’를 보면 소상공인 기업체 수는 2023년 596만1000개에서 2024년 613만4000개로 2.9% 늘었다.

같은 기간 종사자 수도 955만1000명에서 961만명으로 0.6% 증가했다. 다만, 기업체 당 평균 종사자 수는 1.60명에서 1.57명으로 소폭 감소했다.

업종별 기업체 수는 도소매업이 210만개(34.2%)로 가장 많았다. 이어 부동산업 86만2000개(14.0%), 숙박·음식점업 79만6000개(13.0%), 건설업 56만8000개(9.3%), 제조업 53만7000개(8.8%) 순으로 나타났다.

종사자 수 역시 도소매업이 303만9000명(31.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 숙박·음식점업 142만3000명(14.8%), 제조업 126만3000명(13.1%), 건설업 107만7000명(11.2%), 부동산업 104만7000명(10.2%) 등이 뒤를 이었다.

디지털·스마트 기술을 활용하는 소상공인은 전체의 27.2%로 전년보다 9.2%포인트 증가했다. 활용 분야는 온라인 판로(49.0%), 매장관리(34.4%), 경영관리 소프트웨어(19.6%), 스마트 주문·결제(15.2%) 순으로 나타났다.

창업비용은 평균 8300만원(본인 부담 5900만원)으로, 전년 8900만원(본인 부담 6400만원)보다 감소했다.

창업 동기로는 ‘자신만의 사업을 직접 경영하고 싶어서’가 65.7%로 가장 많았다. 이어 ‘수입이 더 많을 것 같아서’(18.1%), ‘임금근로자로 취업이 어려워서’(15.8%) 등의 이유가 뒤를 이었다.

소상공인이 체감하는 경영 애로사항(복수응답)으로는 경쟁 심화(61.0%)가 가장 많이 꼽혔고, 원재료비 부담(49.6%)이 뒤를 이었다. 이 밖에 상권 쇠퇴(33.5%), 보증금·월세 부담(28.6%), 최저임금(17.5%) 등을 어려움으로 지목한 응답도 있었다.

중기부는 이번 조사부터 매출이나 영업비용 등과 같이 국세청이나 금융권의 자료 등으로 객관적으로 확인할 수 있는 재무 항목은 설문조사에서 제외했다고 밝혔다.

