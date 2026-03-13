강원 동해안 중심 눈·비…큰 일교차 주의

금요일인 13일은 동해안을 중심으로 눈 또는 비가 오는 곳이 있겠다. 일교차가 큰 날씨도 이어지겠다.

기상청은 13일 “이날 오후까지 강원 동해안·산지와 경상권 해안을 중심으로 비 또는 눈이 내리겠다”고 예보했다.

특히 강원 산지에는 많은 눈이 내리면서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 최대 2~7㎝겠다.

기상청은 “비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으며, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니, 교통안전과 보행자 안전에 유의해달라”고 당부했다.

당분간 기온은 평년과 비슷한 수준이겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 0도 이하가 되겠다. 이날은 전남권 내륙, 오는 14일은 전국 내륙 등에 일교차가 15도 안팎으로 크겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 2.9도, 인천 3.3도, 수원 2.4도, 춘천 영하 0.8도, 강릉 5.2도, 청주 3.2도, 대전 2.3도, 전주 2.2도, 광주 4.3도, 제주 9.3도, 대구 2.1도, 부산 4.4도, 울산 2.7도, 창원 5.1도 등이다.

13일 낮 최고 기온은 7~14도가 되겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.