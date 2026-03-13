이 대통령, 오늘 충북서 타운홀 미팅…“미래 먹거리 핵심 거점”

이재명 대통령이 13일 충북에서 도민 200여명과 직접 만나 지역 현안에 대한 의견을 듣는다.

청와대에 따르면, 이 대통령은 이날 오후 충북도민 200여명과 의견을 자유롭게 교환하는 방식의 타운홀 미팅을 진행한다. 전국 순회 기준으로는 열한 번째 행사다. 행사에는 청와대 참모 및 정부 부처 관계자도 참석하며 KTV 등을 통해 생중계된다.

이 대통령은 지난 6일 엑스를 통해 “동서남북을 잇는 중심축, 충청북도에서 뵙겠다”며 타운홀 미팅 개최 소식을 전했다. 이 대통령은 게시글에서 “(충북은) 탄탄한 인프라 위에 반도체, 이차전지, 바이오 등의 첨단산업이 뿌리내리며 한국의 미래 먹거리를 책임질 핵심 거점으로 성장하고 있다”며 “첨단 산업의 과실이 지역경제의 활력과 도민 여러분의 삶의 질 향상으로 이어지는 선순환을 만들어야 할 때”라고 밝혔다.

충북 일대의 주요 현안으로는 청주국제공항과 첨단산업 특화도시 조성 등이 거론된다. 타운홀 미팅에서는 앞선 사안과 부동산 시장 안정화 문제를 비롯한 현안 등이 종합적으로 포함될 것으로 보인다. 이 대통령은 대선 공약에서 청주국제공항에 민간 항공기 전용 활주로를 신설해 ‘중부권 거점공항’으로 육성하겠다고 밝힌 바 있다.