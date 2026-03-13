창간 80주년 경향신문

넷플릭스, '케데헌' 속편제작 공식 발표···"보여줄 것 너무많아"

경향신문

본문 요약

넷플릭스가 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 속편 제작을 공식 발표했다.

블룸버그 통신 등에 따르면 넷플릭스는 12일 <케이팝 데몬 헌터스>의 공동 연출자인 한국계 캐나다인 메기 강, 크리스 아펠한스과 다년 전속 애니메이션 집필·연출 파트너십을 맺고 속편 제작을 공식 발표했다.

속편 공개 시기는 밝히지 않았으며, 아직 제작 초기 단계인 것으로 알려졌다.

넷플릭스, ‘케데헌’ 속편제작 공식 발표···“보여줄 것 너무많아”

입력 2026.03.13 08:07

수정 2026.03.13 10:18

  이영경 기자

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 주인공인 K팝 아이돌그룹 헌트릭스. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 주인공인 K팝 아이돌그룹 헌트릭스. 넷플릭스 제공

넷플릭스가 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 속편 제작을 공식 발표했다.

블룸버그 통신 등에 따르면 넷플릭스는 12일(현지시간) <케이팝 데몬 헌터스>의 공동 연출자인 한국계 캐나다인 메기 강, 크리스 아펠한스와 다년 전속 애니메이션 집필·연출 파트너십을 맺고 속편 제작을 공식 발표했다.

속편 공개 시기는 밝히지 않았으며, 아직 제작 초기 단계인 것으로 알려졌다.

메기 강 감독은 “사람들이 한국의 이야기와 캐릭터를 더 보고 싶어 한다는 점에 대해서 한국 영화 제작자로서 엄청난 자부심을 느낀다”며 “이는 시작에 불과하며 우리가 만들어낸 이 세계에는 아직 보여드릴 것이 너무 많다”고 말했다.

아펠한스 감독은 “(헌트릭스) 캐릭터는 우리에게 가족 같으며, 이들의 세계가 우리의 제2의 고향이 됐다”며 “이들의 다음 이야기를 쓰고, 이들이 성장하는 모습을 지켜보면서 음악과 애니메이션, 이야기가 어우러지도록 영역을 넓힐 수 있어 기쁘다”고 말했다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 K-팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령으로부터 세상을 지켜내는 이야기를 그렸다. 서울을 배경으로 영화 곳곳에 김밥, 컵라면, 한의원, 목욕탕 등 한국적인 문화와 정서를 녹여냈다.

지난해 6월 첫 공개됐으며 글로벌 누적 시청 수 5억회를 넘기며 <오징어 게임>을 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.

오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’은 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’서 1위를 차지했으며 각종 시상식을 휩쓸고 있다.

지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을, 크리틱스 초이스 어워즈에서는 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상을 받았다.

2월에는 미국 그래미 시상식에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상’ 수상자로 호명되며 K-팝 장르 최초로 그래미상 수상의 영예를 안았다.

오는 15일 열리는 아카데미 시상식에도 2개 부문 후보에 올라가 있다.

