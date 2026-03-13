창간 80주년 경향신문

모즈타바 엑스 계정에 ‘파란 딱지’···“제재 대상에 유료 서비스, 제재 위반”

경향신문

본문 요약

이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 엑스의 유료 계정을 보유한 것으로 나타나면서 X가 미국의 대이란 제재를 위반했다는 비판이 제기됐다.

모즈타바는 이날 엑스를 통해 "순교자들의 피에 대한 복수를 포기하지 않을 것임을 모두에게 확언한다", "호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대는 반드시 계속 활용되어야 한다"며 최고지도자직 선출 후 첫 공개 메시지를 내놨다.

이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 모즈타바 하메네이가 12일 호르무즈 해협 봉쇄와 걸프국에 대한 공격을 계속하겠다는 첫 메시지를 내놨다.

모즈타바 엑스 계정에 ‘파란 딱지’···“제재 대상에 유료 서비스, 제재 위반”

입력 2026.03.13 08:35

수정 2026.03.13 08:38

  • 이영경 기자

지난 9일(현지시간) 이란 당국이 미국·이스라엘 공습으로 숨진 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 아들 모즈타바 하메네이를 차기 지도자로 지명했다고 발표하는 모습이 이란 국영 TV 방송에 나오고 있다. AP연합뉴스

이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 엑스의 유료 계정을 보유한 것으로 나타나면서 X가 미국의 대이란 제재를 위반했다는 비판이 제기됐다.

12일(현지시간) 모즈타바의 공식 X 계정 ‘@Rahbarenghelab_’에는 이른바 ‘파란 딱지’로 불리는 유료 구독자 전용 인증 파란색 체크 마크가 붙어 있다.

X의 유료 구독자가 되면 기본 280자인 글자 수 제한이 해제돼 장문의 글을 쓸 수 있고, 길이가 긴 고화질 동영상도 올릴 수 있다. 또 검색 결과 등에서 유료 구독자의 글이 최상단에 우선 노출된다.

이에 대해 미국의 비영리 감시단체인 ‘기술투명성프로젝트’(TTP)는 이날 미 경제방송 CNBC에 “명백한 제재 위반”이라고 지적했다.

이 단체는 “엑스는 지난 3년간 테러와 연관된 여러 미국 제재 대상자들에게 프리미엄 서비스를 제공하며 수익을 창출해왔다”며 “이제는 미국과 전쟁을 치르고 있는 국가의 제재 대상 지도자에게도 같은 일이 벌어지고 있다”고 비판했다.

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이의 엑스 계정. 엑스 캡처

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 상무부 산업안보국(BIS)은 이란 정부에 대해 광범위한 제재를 내리고 있다.

미국 기업은 미 정부의 특별 허가나 승인을 받지 않는 이상 제재 대상자들과의 모든 상거래와 금융 거래가 엄격히 금지된다.

TTP는 지난달에도 이란의 주요 제재 대상자들이 엑스의 유료 계정을 보유한 사실을 지적하는 보고서를 냈으며, 이후 보고서를 토대로 한 언론의 취재가 시작되자 엑스는 상당수 계정의 인증 마크를 삭제한 바 있다.

모즈타바는 이날 엑스를 통해 “순교자들의 피에 대한 복수를 포기하지 않을 것임을 모두에게 확언한다”, “호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대는 반드시 계속 활용되어야 한다”며 최고지도자직 선출 후 첫 공개 메시지를 내놨다.

