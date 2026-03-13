대구 수성구청사 별관서 30대 직원 숨진 채 발견

13일 오전 6시45분쯤 대구 수성구 범어동 수성구청사 별관에서 직원 A씨(30대)가 숨진 채 발견됐다.

경찰 등에 따르면, 이날 청소 노동자가 청소를 하던 중 엎드린 채 쓰러진 A씨를 발견하고 경찰에 신고한 것으로 파악됐다. 발견 당시 그는 의식이 없었던 것으로 전해졌다. A씨의 지병 여부 등은 확인되지 않았다.

경찰과 소방당국은 정확한 경위를 조사 중이다.