정부, 고유가 대응 추경 준비 착수…초과세수 활용

정부가 중동 지역 긴장 고조에 따른 고유가 상황에 대응하기 위해 추가경정예산 편성 준비에 착수했다.

임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 13일 ‘중동 상황 점검 관계부처 차관회의’에서 “국민 부담을 하루라도 빨리 덜어드리기 위해 기획처와 각 부처가 주말과 휴일을 반납하고 추경안을 조속히 마련해 달라”고 말했다.

이번 회의는 중동 지역 긴장 심화에 따른 외부 충격을 최소화하기 위해 국가 차원의 대응 역량을 총동원해야 한다는 국무회의 논의와 수석보좌관회의에서 신속한 추경 편성을 추진하라는 이재명 대통령 지시에 따른 후속 조치로 열렸다.

정부는 이번 추경을 통해 세 가지 분야에 집중할 계획이다. 우선 고유가 상황에 대응하기 위해 물류비와 유류비 부담을 완화하는 사업을 추진한다. 또 중동 상황과 에너지 가격 상승으로 어려움이 가중될 수 있는 서민과 소상공인, 농어민 등 취약계층의 민생 안정을 지원할 방침이다. 아울러 외부 충격으로 직접적인 타격이 예상되는 수출기업에 대한 지원책도 마련할 계획이다.

임 차관은 “각 부처가 중동 상황과 고유가가 민생 및 경제·산업에 미치는 영향을 심도 있게 점검하고, 이를 바탕으로 현장의 어려움을 경감할 수 있도록 이들 분야에 추경 사업 발굴에 조속히 나서달라”고 당부했다.

정부는 이번 추경은 추가 국채 발행 없이 예상되는 초과세수를 활용해 편성함으로써 국채·외환시장 등의 영향은 최소화할 예정이다.

정부는 이날 회의를 계기로 추경 준비에 즉시 착수하고, 최대한 이른 시일 내 국회에 제출한다는 계획이다. 국책연구기관 등과도 긴밀히 협력해 효과적인 지원 정책을 마련할 예정이다.