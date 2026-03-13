[속보] 이정현 국힘 공관위원장 사퇴…“제가 생각하는 방향 추진 어려워”

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 13일 “모든 책임을 제가 지고 공관위원장직에서 물러나겠다”며 사퇴했다.
이 위원장은 이날 언론 공지를 통해 “당의 단합과 지방선거의 승리를 진심으로 기원한다”며 이같이 밝혔다.
이 위원장은 “이번 공천 과정에서 저는 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느끼며 맡은 역할에 최선을 다해보려고 했다”며 “그러나 여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다”고 했다.
입력 2026.03.13 09:43
수정 2026.03.13 09:47
