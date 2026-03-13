창간 80주년 경향신문

홍천군, 청소년 농어촌버스 무료 이용 카드 발급

경향신문

본문 요약

강원 홍천군은 청소년의 교통비 부담을 덜고 이동권을 보장하기 위해 오는 16일부터 '청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업'을 추진한다고 13일 밝혔다.

앞서 홍천군은 청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업 시행을 앞두고 지난해 교통복지 카드 발급 신청을 받은 바 있다.

초기 신청자 792명에 대해서는 신원 확인을 거쳐 각 읍·면 행정복지센터에서 교통복지 카드를 배부할 예정이다.

입력 2026.03.13 09:54

  • 최승현 기자

24세 이하 청소년 월 30회 농어촌버스 무료 이용

홍천군청 전경. 홍천군 제공

강원 홍천군은 청소년의 교통비 부담을 덜고 이동권을 보장하기 위해 오는 16일부터 ‘청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업’을 추진한다고 13일 밝혔다.

지원대상은 홍천군에 거주하는 24세 이하 청소년이다.

교통복지 카드를 이용해 지역의 농어촌버스를 월 30회까지 무료로 이용할 수 있다.

60분 내 환승하면 횟수 차감 없이 이용할 수 있다.

다만 무료 이용 대상은 홍천군 지역 농어촌버스에 한정된다.

춘천과 인제 등 다른 지방자치단체의 버스는 이용할 수 없다.

홍천군 청소년 교통카드. 홍천군 제공

앞서 홍천군은 청소년 농어촌버스 무료 이용 지원사업 시행을 앞두고 지난해 교통복지 카드 발급 신청을 받은 바 있다.

초기 신청자 792명에 대해서는 신원 확인을 거쳐 각 읍·면 행정복지센터에서 교통복지 카드를 배부할 예정이다.

사전 신청자는 신분과 주소를 확인할 수 있는 학생증 또는 주민등록등본 등을 지참해 각 읍·면 행정복지센터에서 교통카드를 받으면 된다.

사전 신청 기간에 신청하지 못한 청소년들은 오는 6일부터 주소지 행정복지센터에 신청하면 2~3주 후 교통카드를 발급받게 된다.

카드 발급 신청은 연중 상시 접수한다.

홍천군 관계자는 “많은 청소년이 불편 없이 혜택을 받을 수 있도록 카드 발급과 사업 안내에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

