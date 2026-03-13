생후 60일 딸 두고··· 5명에게 새 생명 선물하고 떠난 아빠

생후 60일 된 딸을 둔 부산의 한 가장이 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 1월 30일 부산 동아대병원에서 박성배(41) 씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살렸다고 13일 밝혔다. 장기조직기증원 등에 따르면 박 씨는 지난 1월 19일 수면 중 두통을 호소하며 병원으로 이송됐지만, 의식을 회복하지 못했다.

박 씨가 깨어날 가능성이 없다는 말을 들은 가족들은 다른 생명을 살리는 일에 참여하자는 뜻을 모아 기증에 동의했다. 갓 태어난 아이가 나중에 아빠를 기억했을 때 숭고한 나눔을 실천한 좋은 사람으로 기억할 수 있기를 원했다는 게 장기조직기증원의 설명이다.

박 씨가 기증한 장기는 심장과 폐장, 간장, 신장(양측)이다. 박 씨는 부산에서 1남 1녀 중 장남으로 태어났다. 체육관련 전공을 하고 조선소에서 근무했던 것으로 알려졌다. 스포츠를 좋아해 주말에는 축구 등 운동을 즐겨 했었다.

장기조직기증원에 따르면 박 씨의 아내 임현정 씨는 “오빠, 우리는 걱정하지마. 우리 딸은 오빠 몫까지 사랑 많이 주면서 키울게”라며 “나중에 다시 만나면 그 때 수고했다고 한 마디만 해줘. 많이 보고 싶어. 많이 사랑해”라고 고인이 된 박 씨에게 마지막 인사를 전했다.