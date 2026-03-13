창간 80주년 경향신문

생후 60일 딸 두고··· 5명에게 새 생명 선물하고 떠난 아빠

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

생후 60일 된 딸을 둔 부산의 한 가장이 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 1월 30일 부산 동아대병원에서 박성배 씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살렸다고 13일 밝혔다.

장기조직기증원 등에 따르면 박 씨는 지난 1월 19일 수면 중 두통을 호소하며 병원으로 이송됐지만, 의식을 회복하지 못했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

생후 60일 딸 두고··· 5명에게 새 생명 선물하고 떠난 아빠

입력 2026.03.13 09:59

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5명에게 새생명을 선물하고 떠난 박성배(오른쪽) 씨의 사진. 한국장기조직기증원 제공

5명에게 새생명을 선물하고 떠난 박성배(오른쪽) 씨의 사진. 한국장기조직기증원 제공

생후 60일 된 딸을 둔 부산의 한 가장이 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 1월 30일 부산 동아대병원에서 박성배(41) 씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살렸다고 13일 밝혔다. 장기조직기증원 등에 따르면 박 씨는 지난 1월 19일 수면 중 두통을 호소하며 병원으로 이송됐지만, 의식을 회복하지 못했다.

박 씨가 깨어날 가능성이 없다는 말을 들은 가족들은 다른 생명을 살리는 일에 참여하자는 뜻을 모아 기증에 동의했다. 갓 태어난 아이가 나중에 아빠를 기억했을 때 숭고한 나눔을 실천한 좋은 사람으로 기억할 수 있기를 원했다는 게 장기조직기증원의 설명이다.

박 씨가 기증한 장기는 심장과 폐장, 간장, 신장(양측)이다. 박 씨는 부산에서 1남 1녀 중 장남으로 태어났다. 체육관련 전공을 하고 조선소에서 근무했던 것으로 알려졌다. 스포츠를 좋아해 주말에는 축구 등 운동을 즐겨 했었다.

장기조직기증원에 따르면 박 씨의 아내 임현정 씨는 “오빠, 우리는 걱정하지마. 우리 딸은 오빠 몫까지 사랑 많이 주면서 키울게”라며 “나중에 다시 만나면 그 때 수고했다고 한 마디만 해줘. 많이 보고 싶어. 많이 사랑해”라고 고인이 된 박 씨에게 마지막 인사를 전했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글