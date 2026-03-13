한화에어로, 게임 제작사 크래프톤과 ‘피지컬 AI’ 개발한다

AI 기술 공동 개발과 합작법인 설립 등을 위한 MOU 체결

한화에어로스페이스가 유명 게임 ‘PUBG: 배틀그라운드’ 제작사 크래프톤과 피지컬 인공지능(AI) 공동 개발에 나선다.

한화에어로스페이스는 크래프톤과 ‘AI 기술 공동 개발과 합작법인(JV) 설립 등을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 13일 밝혔다.

양사는 피지컬 AI 핵심 기술 공동 연구·개발, 실증·적용 시나리오 검토, 기술·운영 체계 구축 등의 과제를 단계적으로 추진한다. 이어 JV를 설립해 공동 개발 성과를 사업화로 연결하고 중장기 협력 체계를 구축해 나갈 방침이다.

한화에어로스페이스는 무기 체계 운용 역량을 바탕으로 실제 환경에서 작동하는 피지컬 AI 기술의 완성도를 높이고, 단계적인 실증을 통해 현장 적용 가능성을 검증해 나갈 예정이다. 크래프톤은 게임 산업을 통해 축적해 온 데이터 운영 경험과 가상환경 기반 시뮬레이션 기술은 피지컬 AI의 학습과 검증 과정에서 중요한 역할을 맡게 된다.

양사는 한화자산운용이 조성한 펀드에도 투자자로 참여한다. 해당 펀드는 AI, 로보틱스, 방위산업 분야에 중점 투자하며 목표 결성 규모는 10억달러다. 유망 기술·기업에 대한 투자를 통해 피지컬 AI 생태계 확장과 기술 경쟁력 강화를 도모한다. 펀드를 기반으로 핵심 가치사슬 전반에서 성장 잠재력이 높은 파트너를 발굴하고, 공동 개발·사업화로 연계해 나갈 예정이다.

김창한 크래프톤 대표는 “크래프톤의 AI 기술력과 소프트웨어 운영 역량을 한화의 현장 기반 역량에 결합해 실제 환경에서 작동하는 기술 개발을 가속화하겠다”며 “향후 한화와 JV를 설립해 공동 개발 성과를 사업화까지 연결하고 JV를 ‘안두릴’과 같은 글로벌 방산 기술 기업으로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “AI 기술이 산업을 넘어 방산 분야에서 활용되는 피지컬 AI로 빠르게 성장하고 있다”며 “크래프톤과 협력을 통해 피지컬 AI와 미래 방산 분야에서 새로운 기술 패러다임을 제시하겠다”고 말했다.