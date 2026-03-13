창간 80주년 경향신문

“다카이치, 트럼프에 ‘골든돔’ 참가 의사 전할 듯···중·러 억지 목적”

경향신문

본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19일 미국에서 열릴 예정인 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담에서 미국의 차세대 미사일 방어체계인 '골든돔'에 참가하겠다는 의사를 표명할 것으로 보인다.

오는 19일 정상회담차 방미하는 다카이치 사나에 일본 총리가 '자위대 이란 파병'이라는 짐을 떠안고 일본에 돌아올 가능성이 있다고 도쿄신문이 5일 보도했다.

도쿄신문은 현재 일본 정부는 미국과 이스라엘의 이란 공격에 대한 평가를 피하는 한편 이란에는 핵문제를 이유로 자제를 요구하고 있다면서 "자위대의 현지 파견 가능성은 결코 상상 속 이야기만은 아니다...

"다카이치, 트럼프에 '골든돔' 참가 의사 전할 듯···중·러 억지 목적"

입력 2026.03.13 10:22

수정 2026.03.13 10:59

  • 이영경 기자

내주 미국서 양국 정상회담

미사일 증산 등도 논의 예상

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월28일 일본 도쿄에서 만나 악수하고 있다. AP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19일(현지시간) 미국에서 열릴 예정인 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담에서 미국의 차세대 미사일 방어체계인 ‘골든돔’에 참가하겠다는 의사를 표명할 것으로 보인다.

요미우리신문은 13일 일본 정부가 미일 정상회담을 앞두고 미국이 2029년 1월 이전에 운용할 예정인 골든돔에 참여하겠다는 의향을 전달하는 방안을 조율하고 있다고 보도했다.

‘미국판 아이언돔’이라고 불리는 골든돔은 인공위성과 레이더 등을 활용해 미국 본토로 발사되는 대륙간탄도미사일(ICBM) 등을 탐지·요격하는 시스템이다. 중국과 러시아가 개발하는 초음속 미사일과 무인기로부터 자국을 보호하기 위해 고안됐다.

일본은 요격 미사일 공동 개발, 위성망 구축 협력 등의 방식으로 골든돔에 참가해 중국·러시아에 대한 억지력을 높이려는 것으로 보인다.

미국과 일본은 이미 극초음속 활공체(HGV)를 요격하는 신형 미사일인 ‘활공 단계 요격용 미사일’을 함께 개발하고 있으며, 개발 완료 목표 시점은 2030년대다.

요미우리는 “골든돔을 자국 방어에 활용하려는 생각”이라며 “이번 회담에서는 미사일 공동 개발을 착실히 추진한다는 점도 확인할 것으로 보인다”고 전망했다.

다만 일각에서 골든돔의 실현 가능성에 대해 회의론이 제기되는 상황에서 양국 간 협의가 성과로 이어질지는 불투명한 상황이다.

한편 교도통신은 트럼프 대통령과 다카이치 총리가 이번 회담에서 패트리엇 등을 염두에 둔 미사일 증산, 미군과 자위대 간 기밀 정보 공유 확대 등도 협의할 것으로 보인다고 전했다.

중동 정세와 중국 문제에서는 두 정상간 협의가 난항을 겪을 수도 있다는 분석도 나온다.

산케이신문은 “트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 부설된 기뢰 제거 등에 대해 협력을 요구할 가능성이 있다”며 다카이치 총리가 어려운 선택을 해야 하는 상황에 몰릴 수도 있다고 관측했다. 다카이치 총리는 호르무즈 해협 기뢰 제거를 위해 자위대를 현지에 보내는 것은 고려하지 않는다는 신중한 입장을 유지해 왔다.

“19일 백악관 가는 다카이치가 트럼프에게서 받을 숙제는? ‘자위대 이란 파병’ 가능성”

