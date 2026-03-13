국내 주요 스타트업 이사회의 여성 이사 비율이 6.9%에 불과한 것으로 나타났다. 남성으로만 구성된 이사회도 70% 이상이었다. 혁신의 상징인 스타트업에서도 성별 다양성이 부족한 것이다.

스타트업 민간 지원 기관 스타트업얼라이언스는 12일 이러한 내용의 ‘스타트업 이사회와 성별 다양성: 혁신의 균형을 찾아서’ 보고서를 발표했다. 보고서는 국내 주요 스타트업 250개 기업의 등기 이사 1122명 데이터를 분석했다.

분석 결과 국내 스타트업 이사회는 뚜렷한 남성 중심 구조를 보였다. 기업별 평균 여성 이사 비중은 6.9%에 그쳤으며, 전체 기업의 70.8%(177개사)는 이사회 전원을 남성으로 구성하고 있었다. 여성 이사가 1명 이상 포함된 기업은 29.2%(73개사)였고, 여성 이사 비중이 20% 이상인 기업은 18.4%(46개사)에 그쳤다.

여성 이사 직위를 보면 사내이사 비중이 10.1%로 가장 높았고 사외이사(7.9%), 기타 비상무이사(6.8%) 순으로 나타났다. 반면 기업 최고 의사결정권자인 대표이사 직위의 여성 비중은 3.2%에 불과했다.

이지영 스타트업얼라이언스 전문위원은 “이사회는 기업에서 가장 높은 수준의 판단이 이뤄지는 곳으로 불확실성이 높은 스타트업에서는 이사회 결정이 기업 생존에 더 큰 영향을 미친다”며 “단일한 시각으로 채워진 이사회는 복잡한 시장 리스크를 감지하지 못할 수 있다”고 설명했다.

성별 다양성은 기업 성과로도 이어졌다. 보고서에 따르면 여성 이사 비중이 20% 이상인 기업의 평균 누적 투자 유치액은 약 1380억원으로 20% 미만 기업(1118억원)보다 평균 262억원 많았다. 2023~2024년 매출 증가율 역시 여성 이사 20% 이상 기업이 53.3%로 20% 미만 기업(32.0%)보다 약 1.7배 높았다.

국내 기업의 성별 다양성 부족은 고질적인 문제다. 글로벌 헤드헌팅 전문기업 유니코써치가 발표한 ‘2025년 국내 100대 기업 여성 임원 현황 조사’에 따르면 전체 임원 중 여성 비율은 6.5%에 불과했다.

▼ 최민지 기자 ming@khan.kr