영화 '왕사남'으로 주목받은 영월군 농촌 유학생 지속 증가···2020년 7명→올해 158명

경향신문

본문 요약

영화 <왕과 사는 남자>의 흥행으로 주목받은 단종의 유배지인 강원 영월군으로 전입하는 농촌 유학생이 매년 큰 폭의 증가세를 보이고 있다.

이후 학교와 교육지원청, 지자체, 마을이 협력해 다각적인 노력을 기울인 결과, 농촌 유학생 수는 5년 만에 22.5배인 158명으로 증가했다.

영월형 농촌 유학은 최대 9년까지 지원한다.

영화 ‘왕사남’으로 주목받은 영월군 농촌 유학생 지속 증가···2020년 7명→올해 158명

입력 2026.03.13 10:56

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

<왕과 사는 남자>의 흥행 영향으로 영월 찾는 관광객도 급증

영월 문화 관광 인터넷 홈페이지 화면 갈무리.

영월 문화 관광 인터넷 홈페이지 화면 갈무리.

영화 <왕과 사는 남자>의 흥행으로 주목받은 단종의 유배지인 강원 영월군으로 전입하는 농촌 유학생이 매년 큰 폭의 증가세를 보이고 있다.

영월군은 2026학년도 1학기 농촌 유학생은 158명으로 가족을 포함한 전입 인원은 305명에 달한다고 13일 밝혔다.

이 가운데 109명은 지난해에 이어 영월지역에서 유학 생활을 지속하는 학생이다.

농촌 유학 연장률이 88.6%에 이른다.

비운의 왕 단종의 애사가 서려 있는 영월 장릉. 영월군 제공

비운의 왕 단종의 애사가 서려 있는 영월 장릉. 영월군 제공

소규모 학교의 폐교 위기를 극복하기 위해 추진한 농촌 유학 사업이 성과를 나타내고 있는 셈이다.

2020년‘작은 학교 희망 만들기 사업’을 시작할 당시 농촌 유학생은 7명에 불과했다.

이후 학교와 교육지원청, 지자체, 마을이 협력해 다각적인 노력을 기울인 결과, 농촌 유학생 수는 5년 만에 22.5배인 158명으로 증가했다.

영월형 농촌 유학은 최대 9년까지 지원한다.

또 학교별로 영어·독서 등 특성화 프로그램을 비롯해 생태교육과 지역 특성을 활용한 문화체험 활동, 다양한 특기·적성 교육과정 등을 운영하면서 유학생들의 만족도를 높이고 있다.

국가 표준영정 100호로 공식 지정된 조선 6대 왕 단종의 어진. 영월군 제공

국가 표준영정 100호로 공식 지정된 조선 6대 왕 단종의 어진. 영월군 제공

이 밖에 학부모를 위한 평생교육 프로그램과 생활체육 교실을 운영하며 일자리도 지원하는 등 농촌 유학 참여 가구의 안정적인 정착을 돕고 있다.

최명서 영월군수는 “영월은 단종의 유배지로 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 지역”이라며 “농촌 유학을 통해 학생과 학부모들이 영월의 역사와 자연을 경험하고 제2의 고향으로 느낄 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

한편 영화 <왕과 사는 남자>가 누적 관객 1200만 명을 돌파하는 등 흥행을 이어가면서 실제 배경지인 영월을 찾는 방문객도 많이 늘어나고 있다.

지난 2월 한 달간 단종의 유배지인 청령포와 장릉을 찾은 방문객은 8만4000여 명에 달한다.

이는 월평균 방문객 수인 2만2000명의 4배에 달하는 수치다.

영월군은 관광객 증가에 맞춰 지역 농특산물 홍보와 농가 소득 증대를 위해 오는 4월 26일까지 영월관광센터 로컬푸드 직매장에서 농특산물 홍보 행사를 진행한다.

