북한 최고인민회의 후보자들, 주민들에게 공개…15일 선거서 100% 당선 예상

역대 14번의 최고인민회의 대의원 찬성률 100%

북한이 오는 15일 차기 최고인민회의(국회 격) 대의원 선거에 나선 후보자들을 주민들에게 공개했다.

노동신문은 “최고인민회의 제15기 대의원 선거를 위해 전국의 모든 선거구들에 등록된 대의원 후보자들을 공시했다”고 13일 보도했다. 신문은 후보자들에 대한 “소개선전사업이 진행되고 있다”고 덧붙였다.

앞서 북한은 대의원 후보자 자격 심의를 위한 선거자 회의를 열어 후보자 등록을 마쳤다. 선거자 회의 참가자들은 추천된 후보자들을 심의·평가하며 이들이 “수령에 대한 충실성이 투철하고, 당성·혁명성·인민성을 체질화하고 있다”고 밝혔다.

신문은 대의원 선거가 “주체조선 특유의 일심단결 위력과 인민대중 중심의 우리식 사회주의 제도의 우월성을 다시금 만방에 과시할 드높은 혁명적 열의에 넘쳐있다”고 전했다. 신문은 후보자의 숫자는 밝히지 않았지만, 현재 대의원과 동일한 687명이 될 것으로 추정된다.

주민들에게 소개된 대의원 후보자들은 오는 15일 선거에서 모두 당선될 것으로 보인다. 북한에서 선거는 민주주의 실현보다 주민결속 강화와 체제 우월성을 확인하기 위한 사업에 가깝기 때문이다. 1948년 제1기 최고인민회의 대의원 선거부터 2019년 제14기 대의원 선거까지 투표율은 99~100%, 찬성률은 100%였다.

선거 이후 내달쯤 개최되는 최고인민회의에서 북한은 남북을 적대적 두 국가로 두는 조항을 헌법에 반영할 것으로 예측된다. 핵무력과 관련해 공세적인 내용을 헌법에 담을 가능성도 있다. 또 김정은 국무위원장을 국무위원장으로 다시 추대하고, 최고인민회의 상임위원장을 새로 뽑을 것으로 예상된다.