“저 연차 공무원 주거 안정 돕는다”···횡성군, 월 최대 10만 원씩 2년간 주택 임차비 지원

재직 2년 이내 저 연차 공무원 대상

강원 횡성군은 올해부터 저 연차 공무원의 주거 안정과 지역 정착을 위해‘주택 임차비 지원 사업’을 시행한다고 13일 밝혔다.

횡성군은 올해 1회 추경 예산편성으로 6000만 원을 확보해 재직기간 2년 이내인 공무원을 대상으로 임차비 지원에 나선다.

이번 사업은 최근 저 연차 공무원들의 이직률 증가와 주거비 부담 문제를 해소하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 횡성지역 주택을 임차해 실제 거주 중인 1인 가구 공무원(무주택 세대주)과 부부 공무원이다.

지원을 받기 위해서는 해당 주택으로 주민등록이 이전돼 있어야 한다.

지원 금액은 월 최대 10만 원으로, 반기별로 접수를 한다.

대상자는 최초 지원 연도부터 최대 2년 동안 혜택을 받을 수 있다.

1차 지원 신청 기간은 오는 7월 1일부터 10일까지다.

서류 검토를 거쳐 7월 말 임차비를 지급할 예정이다.

진연호 횡성군 자치행정과 과장은 “올해 처음 도입한 저 연차 공무원 주택 임차비 지원 사업을 내년에도 지속해서 확대해 시행할 계획”이라며 “저 연차 공무원들이 안정적으로 지역에 정착해 본연의 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”라고 밝혔다.