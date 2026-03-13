15일 광화문~잠실 교통통제···서울마라톤 대회 열려

대회 당일 구간별·탄력적 교통 통제 참가자 통과시점 따라 통제 즉시 해제

오는 15일 오전 7시 20분부터 서울 광화문광장에서 잠실종합운동장까지 교통이 순차적으로 통제된다.

서울시는 ‘서울마라톤 대회’가 열리는 15일 출발지와 도착지를 제외한 일반 구간에서 오전 7시 20분부터 오후 12시 55분까지 교통이 통제된다고 13일 밝혔다.

서울마라톤대회는 광화문광장에서 출발해 숭례문~청계천~동대문디자인플라자~서울어린이대공원~서울숲 등을 지나 잠실종합운동장까지 달리며 서울의 랜드마크와 관광 명소를 누비는 코스로 구성됐다.

시에 따르면 주요 구간은 오전 5시부터 오후 2시 30분까지 순차적으로 교통이 통제되고 참가자 통과 시점에 따라 통제 후 즉시 해제하는 탄력적 통제 방식으로 운영된다. 통제 구간에서는 차량 통행이 전면 통제되거나 일부 차로가 제한된다. 다만 구간별·진행 상황에 따라 통제 시간이 달라 해당 시간대에도 통제되지 않는 구간이 있을 수 있다.

또 대규모 인파 운집으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 2.5km 지점마다 구급차와 제세동기를 구비한 의무 요원을 배치하고, 응급키트를 휴대한 ‘레이스 패트롤’을 운영해 코스 전 구간의 안전을 관리한다.

시는 대회 전 모든 지역에 교통통제 및 안전 유의사항을 담은 사전 안내 문자를 발송할 계획이다. 안내문자에는 QR코드를 포함해 전체·자치구별 코스, 구간별 통제·해제 시간, 임시 우회 버스 노선 정보를 확인할 수 있도록 할 예정이다.

서울마라톤 관련 정보와 구간별 교통 통제 등 자세한 사항은 공식 홈페이지(https://www.seoul-marathon.com)에서 확인할 수 있다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “서울마라톤은 서울의 대표 명소를 세계인과 함께 달릴 수 있게 마련한 코스”라며 “대회 당일 일부 도로의 불가피한 교통 통제가 이루어지는 만큼 시민 여러분의 양해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.