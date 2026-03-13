연간 3만명 찾는 ‘잠실파크골프장’ 4월 재개장

서울시, 잠실파크골프장 휴장 끝내고 재개 동남권 개발사업으로 6월 30일까지 운영

서울시가 잠실파크골프장(송파구 잠실동) 동절기 휴장을 끝내고 오는 4월 1일부터 6월 30일까지 운영한다고 13일 밝혔다.

공원(Park)과 골프(Golf)의 합성어인 파크골프(Park Golf)는 공원 개념에 골프의 게임 요소를 접목해 작은 부지에서 어린이부터 노인·장애인 등 누구나 즐길 수 있게 재편성한 스포츠다. 특히 ‘잠실파크골프장’은 서울 시민뿐 아니라 전국에서 찾는 국내 파크골프 명소로 연 평균 3만명이 이용하고 있다고 시는 설명했다.

2013년 잠실종합운동장 내 체육공원 일대에 조성된 잠실파크골프장은 코스 길이 총 513m, 다양한 난이도의 9홀로 구성돼 있다. 골프장 내부에는 50년 넘은 느티나무 40여 그루 등의 다양한 나무와 꽃, 쉽터, 간이 운동기구 같은 편의시설이 있다.

이용 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지며, 매주 월요일과 우천 시에는 문을 닫는다. 사용료는 2시간 기준 주중 성인 4000원, 청소년 3000원, 어린이 2000원이다. 주말 이용료는 주중 대비 30% 할증된다. 장비도 현장에서 대여(대여료 1000원) 할 수 있다.

예약은 매월 15일 오후 1시 30분 서울시 공공서비스예약 홈페이지 내 ‘체육시설·골프장’ 페이지로 접속해 다음 달 사용분을 예약하고 이용하면 된다. 1인당 월 2회까지 예약할 수 있다. 이용 대금은 잠실파크골프장 본관(클럽하우스)에서 신용카드로 결제하면 된다.

잠실파크골프장은 현재 진행 중인 동남권 개발사업으로 인해 오는 6월 30일까지 운영될 예정이나, 향후 개발사업 진행 상황에 따라 운영이 연장될 수도 있다.

자세한 문의는 서울시 체육시설관리사업소(02-2240-8783)및 홈페이지집(stadium.seoul.go.kr)를 참고하면 된다.