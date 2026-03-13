울산소방 무인·원격 특수소방차 연구개발 시동··· “원전 인접지 특수성 고려해야”

울산시가 원자력발전소 등 고위험 재난 대응을 위한 특수소방차 개발에 나섰다. 울산에는 울주군에 한국수력원자력 새울원자력본부(새울 1~4호기)가 가동되고 있다. 울주군은 현재 대형 원전 추가 유치를 두고 경북 영덕군 등과 경쟁을 벌이고 있다.

울산소방본부는 13일 오전 특수대응단 청사에서 ‘무인·원격조정 특수소방차’ 연구개발 자문회의를 열었다고 밝혔다. 울산소방본부 등에 따르면 이날 회의는 원전사고 등 고위험 재난 발생 때 소방대원 안전을 지키고 초기 대응능력을 강화하는 방안을 마련하기 위해 진행됐다.

울산과학기술원(UNIST) 원자력공학과 김희령 교수와 한국원자력연구원·한국로봇융합연구원, 화학물질 안전원 등 관련분야 전문가로 구성된 자문위원 7명을 포함한 10여 명이 회의에 참석했다. 특수소방차 개발의 기술적 타당성과 활용방안부터 원전·방사능 사고 환경에서의 현장 대응 한계, 무인·원격 특수소방차 핵심기술 적용 방안 등이 중점적으로 논의됐다. 특히 고선량 방사선 환경에서는 인력 접근이 제한되는 만큼 원격조종 소방차와 재난 대응 로봇 등 무인 대응 체계 구축의 필요성이 강조됐다.

울산소방본부 특수대응단은 회의 결과를 반영한 연구기획 보고서를 올해 하반기까지 마련할 예정이다. 이후 소방청·과학기술정보통신부·산업통상자원부 등 중앙부처 연구개발사업과 연계한 연구과제 추진을 검토한다.

울산소방본부 관계자는 “원전 인접 지역 특성을 고려할 때 방사능 사고 대응 역량 강화는 매우 중요한 과제”라며 “전문가 의견을 바탕으로 무인‧원격 특수소방차 연구개발을 체계적으로 추진하고 국가 재난 대응 기술로 발전시켜 나가겠다”라고 말했다.