장동혁 “공천은 공정이 생명”…‘또 미신청’ 오세훈 겨냥 신경전

장동혁 국민의힘 대표가 13일 오세훈 서울시장이 공천 신청을 재차 하지 않은 데 대해 “공천은 공정이 생명이라고 생각한다”고 말했다. 인적 쇄신, 장 대표가 빠진 혁신 선거대책위원회 출범을 후보 등록 조건으로 제시한 오 시장에 대해 지방선거 주도권을 잃지 않으려는 것으로 풀이된다.

장 대표는 이날 국회에서 오 시장이 인적 쇄신과 혁신 선대위 출범을 제시하며 공천 신청을 미룬 데 대한 입장을 묻는 취재진에게 이같이 밝혔다.

장 대표는 이정현 공천관리위원장이 사퇴한 데 대해서는 “연락이 닿는 대로 이 위원장을 만나 뵙고 말씀을 듣도록 하겠다”고 말했다.

장 대표의 발언은 오 시장이 국민의힘 의원 전원 명의 결의문에 대한 후속 조치를 요구하며 재차 공천 신청을 하지 않은 데 대한 비판적 인식을 드러낸 것으로 보인다. 공천 과정이 오 시장 한 명에게 휘둘려선 안 된다는 뜻을 내포한 것으로 해석된다.

앞서 오 시장은 전날 두 번째로 진행된 서울시장 후보 공천 신청 접수에 응하지 않았다. 오 시장은 윤 어게인 세력에 동조해온 인사들에 대한 인사 조치와 장 대표를 제외한 혁신 선대위 출범을 요구했다.

당내에선 지도부의 노선 변화를 촉구하는 오 시장과 이에 맞서는 장 대표가 지방선거는 물론 차기 당권을 놓고 수 싸움을 벌이고 있다는 분석도 나온다.